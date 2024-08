Novo espetáculo do Mundo Bita estreia no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Teatro RioMar Recife receberá a estreia do espetáculo "Show do Bita - Crescer e Aprender", com muita aventura e educação para criançada. A estreia nacional da montagem será no Recife, com sessões dia 15 de setembro, às 15h e 17h30. Os ingressos já estão à venda no site Uhuu.com e na bilheteria do teatro.



O espetáculo foi criado junto com opiniões do público nas redes sociais. Com uma duração de 1h10, o espetáculo promete envolver toda a família em uma experiência lúdica e educativa, centrada em uma cenografia colorida que transforma a sala de aula em um espaço imaginativo e vibrante. O show terá músicas já conhecidas pelo público, mas também contará com sons inéditos.



Chaps, criador da animação e da produtora Mr. Plot, destaca a importância do novo show: “A educação é um tema central para o crescimento das crianças e para o futuro da nossa sociedade. Queremos que as crianças entendam que aprender pode ser divertido e que a escola é um lugar onde podem criar laços e se desenvolver de forma plena”, afirma. Com mais de 18 bilhões de visualizações e 13 milhões de inscritos no canal do Youtube, o Mundo Bita é um fenômeno entre as famílias.



Confira o repertório do espetáculo:



1. Fazendinha

2. Canção pro Universo

3. Esplêndida Fauna

4. Criança Rima com Educação

5. Meu Pequeno Coração

6. Magia das Cores

7. Cada Coisa Tem Seu Formato

8. Página por Página

9. Eu Quero Ver Você Me Pegar

10. Xic, Xic, Xic

11. Hora da Escola

12. Aos Nossos Professores

13. Sábia Coruja

14. A Diferença é o Que Nos Une

15. O Porquinho

16. Chuva Chove

17. Viajar pelo Safari

18. Voa, Voa, Passarinho

19. Parabéns do Bita

Bis:

20. Dinossauros

SERVIÇO

Estreia nacional | "Show do Bita - Crescer e Aprender"



Dia 15 de setembro (domingo), às 15h e 17h30

Teatro RioMar:

Classificação: livre

Informações: www.teatroriomarrecife.com.br

Ingressos: À venda no site uhuu.com e na bilheteria do teatro (terça a sábado, das 14h às 20h).

Link: https://uhuu.com/evento/pe/recife/show-do-bita-crescer-e-aprender-13478