Um esporte de uma só presença na Olimpíada

O “breaking”, muito mais dança que esporte, terá uma participação única na Olimpíadas. A competição em Paris, ganha pelo canadense Phil Wizard, com Danny Dann, de França em segundo e B-boy Victor, dos Estados Unidos em terceiro, não teve sucesso, inclusive com poucas transmissões na TV. O Comitê Olímpico Internacional decidiu que o esporte estará fora dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

COMEMORAÇÃO

O presidente Ricardo Paes Barreto, a esposa Sandra e toda a diretoria do Tribunal de Justiça de Pernambuco, serão anfitriões do jantar de adesão comemorativa aos 202 anos do Tribunal de Justiça de Pernambuco, segunda-feira, às 20h, no Spettus Premim,

ISRAELITA

Bóris Berenstein assumiu, para um mandato de três anos, a presidência da Federação Israelita de Pernambuco, tendo como vice Sérgio Ludmer.

NA CÂMARA

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Resolução criando o Prêmio Governador Eduardo Campos de Excelência em Gestão Pública para premiar ações de destaque na área e dando o nome do ex-governador à sala da Comissão de Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação.

HOMENAGEM

O percussionista Naná Vasconcelos, que completaria 80 anos este mês, ganha homenagem em São Paulo, com a mostra Ocupação Naná Vasconcelos. A exposição traz objetos originais, fotos e vídeos e segue em cartaz até o dia 27 de outubro, no Itaú Cultural.

AGREDIDA

A mulher de um deputado federal Junior Lourenço, do PL do Maranhão, agredida por ele num resort de Muro Alto, se chama Carolina Trovão Bonfim

PETISTAS

O PT, que tem atualmente cinco prefeitos em Pernambuco, espera aumentar este número em outubro, quando terá candidato próprio em 28 municípios. E mais 35 candidatos a vice-prefeito.

LEILÃO

Três terminais do Porto do Recife serão leiloados pelo Governo Federal quarta-feira, na Bolsa de Valores de São Paulo.

CORRIDA

O maestro Forró continua incrementando seu lado corredor; Domingo, vai participar da maratona “A Muralha” na cidade de Penedo, no Rio de Janeiro.

SURFISTINHA

Um dos filmes brasileiro de maior público “Bruna Surfistinha”, terá continuação ainda este ano. Papel principal continuará com Deborah Secco.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O futuro não é o que se teme. O futuro é o que se ousa.” (Carlos Lacerda)

O ARCEBISPO de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, celebrou missa ontem em celebração aos 95 anos do Lar Sacerdotal.

A POP-UP da “Shein” acontece no Pernambuco Centro de Convenções até domingo. Os ingressos são gratuitos, mas já esgotaram.

A CIDADE de Frei Miguelinho celebra neste fim de semana a 27ª edição da tradicional Festa dos Garçons.

ACADEMIAS de luxo fazem sucesso em São Paulo, com mensalidades que chegam a R$ 4 mil mensais.

A SHOPEE foi a primeira das empresas de e-commerce a relatar queda nas vendas após a recente taxação do governo.

JORGE Aragão faz show amanhã no Mirante do Paço.

A BANDA Clave de Fá se apresenta hoje no “Entrevinhos”, com repertório de clássicos do pop, jazz, rock e bossa nova.

ANIVERSARIANTES Aninha Guthmann, Fernando Basto, Graça Guerra, Lúcia Wanderley, Maria Stela de Lucas Simon, Marlene Macedo, Myrian Dias Brody, Renato Maia Júnior, Rodrigo Longman, Rogério de Holanda, Ronilza Spinelli e Suely Moraes.