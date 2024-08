A Obra de Maria promoverá eventos em Lourdes e Fátima

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Leia a coluna social deste sábado no seu JC

Com a participação de vários lideres religiosos e o comando do presidente Gilberto Barbosa, a Obra de Maria realiza peregrinação para dois importantes eventos na Europa. O Congresso de Cura e Meditação, em Lourdes, e o Congresso Mariano, em Fátima. Saída será no dia 9 de outubro e inclui visitas a Barcelona, Zaragoza, Madri, Ávila, Salamanca, Santarem, Batalha, Óbidos e Lisboa.

BEM PAGOS

O ranking dos famosos mais bem pagos por publicidades nas redes sociais é liderado por Cristiano Ronaldo, seguido por: Dwayne Johnson, Ariana Grande, Kylie Jenner e Selena Gomez, de acordo com o Hopper Q.

LANÇAMENTO

A pernambucana Laura Brito marcou presença na pré-estreia da quarta temporada de ‘Emily in Paris’, em Los Angeles, nos Estados Unidos, usando um vestido assinado pelo estilista recifense Marc Andrade.

CICLOFAIXA

A Prefeitura decidiu não implementar a ciclofaixa de Turismo e Lazer amanhã, em função do Concurso Público Nacional Unificado, que terá 53 mil candidatos no Recife.

MENU

Muito prestigiado o lançamento do novo cardápio do “Francis Gastronomia”, na Usina Dois Irmãos. Entre os que estavam lá, Cyntya Verçosa, Lucinha Cascão e Ed Câmara.

EM NORONHA

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso curtem temporada na sua pousada em Fernando de Noronha.

VINHOS

O chef Biba Fernandes lança um exclusivo selo de vinhos do “Chiwake”, incluindo um “Chardonnay” e um “Pinot Noir.”

JOÃO

Chegando às plataformas digitais, o disco “João”, em que Bebel Gilberto interpreta os maiores sucessos do seu pai, o mestre João Gilberto.

BOLSA DE VALORES

No final de 2025, a ATG deve abrir Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, para competir com a b3-de São Paulo. A propósito, vale a pena lembrar que Pernambuco já teve sua Bolsa de Valores.

CORRIDA

O empresário Fernando Carrilho promove a corrida “Viva Mais Carrilho” amanhã, com largada no Cais do Sertão, às 16h30.