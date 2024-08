Um evento em Noronha sobre Cinema e Turismo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O “Fórum Noronha2B'' com a projeção de filmes voltados à promoção turística do Brasil, shows, mesas e oficinas, acontece na próxima semana em Fernando de Noronha. Entre as presenças confirmadas Marcelo Freixo, presidente da Embratur, Márcio Tavares, secretário-executivo do Ministério da Cultura, e Cacau de Paula, secretária de Cultura de Pernambuco. Evento terá shows de Lia de Itamaracá e do Maracatu Nação Noronha.

PARABÉNS

A jornalista Nádia Ferreira recebe muitos cumprimentos hoje, quando completa idade nova. Vai comemorar com a família da praia dos Carneiros.

NA TV JORNAL

Danilo Cabral é o entrevistado de hoje no “João Alberto na TV Jornal”, às 13h30. Fala da sua carreira política e das principais ações como superintendente da Sudene.

INFLUENCIADORES

Joe Biden recebeu 100 influenciadores digitais na Casa Branca para discutir temas políticos. O evento, que incluiu selfies, vídeos e até uma pista de boliche, serviu como uma do Partido Democrata ganharem visibilidade e engajamento nas redes sociais.

CINDERELA

Jeison Wallace, depois de lotar o Teatro Guararapes, em dois espetáculos, volta a apresentar a peça “Cinderela, a História que Sua Mãe não Contou” amanhã, em duas sessões no Teatro do Parque.

REFEIÇÃO

Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador, comer fora está cada vez mais caro e, em média, não se almoça por menos de R$50 reais. Com o aumento do tíquete médio, o Recife é a quinta capital mais cara.

MEIO AMBIENTE

Um grupo de artistas plásticos engajados na preservação ambiental, incluindo Gabriel Petribú, Marcelo Silveira, Margot Monteiro e Sílvio Zancheti, implanta a primeira fase do Projeto IPe hoje no Mirante do Alto do Cruzeiro.

ATLETA

Valentina Petrillo está prestes a se tornar a primeira atleta transgênero abertamente a participar dos Jogos Paralímpicos, representando a Itália. Aos 59 anos, a velocista com deficiência visual competirá nas provas de 200 e 400 metros de Paris.

ESPETÁCULO

A atriz Nathalia Timberg estrela o seu último espetáculo, aos 95 anos. A artista protagoniza ‘A Mulher da Van’, que estreia hoje, em São Paulo.

GUARARAPES

Ana Paula Vilaça, chefe do Recentro, participou de encontro em Curitiba com a participação de representantes da Prefeitura do Recife, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e da Agência Recife para Inovação e Estratégia para discutir a requalificação da Avenida Guararapes.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho.” (Clarice Lispector)

A GRANDE atração deste sábado será o show de Simone, no Teatro Guararapes.

HOJE é o Dia do Patrimônio Histórico.

O ADVOGADO Yuri Herculano foi designado pelo TJPE para integrar compor o grupo responsável pela regulação do funcionamento do juiz das garantias.

O DEPUTADO Eriberto Filho recebeu o título de cidadão de Sairé.

OS CHEFS César Santos e Luiz Henrique ministram aulas no Festival Gastronômico de Toritama.

LADY Gaga e Bruno Mars lançaram parceria, com a música Die With a Smile.

A MODELO brasileira Alessandra Ambrósio está curtindo férias no Havaí com a filha Anja.

CADA vez mais confusas as declarações presidente Lula sobre a situação na Venezuela.

ANIVERSARIANTES

Eny Vasconcelos, Fernando Almeida, Fred Figueirôa, Glauce Botelho, Ítalo Rocha, José Geraldo Vecchione Júnior, Kristhiano Montenegro dos Santos, Luciano Ogando Cota, Luiz Ataíde, Maria Odete Souto, Nádia Ferreira, Nazareth Albuquerque, Patrícia Chalaça, Rosa Lúcia Pandolfi, Sandra Becker e Tibério Moreno Júnior.