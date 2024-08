A comemoração dos 202 anos do TJPE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente Ricardo Paes Barreto comanda amanhã a comemoração dos 202 anos do Tribunal de Justiça de Pernambuco Começa com sessão solene, às 9h30, na Escola Judicial de Pernambuco, presidida pelo desembargador Ricardo Paes Barreto, presidente da Corte. Com a entrega da Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado. À tarde, aposição do retrato do desembargador Luiz Carlos Figueiredo na Galeria dos Ex-presidentes e jantar de adesão, no Spettus Premium.

Durante encontro no seu gabinete, no JCPM Trade Center, nosso presidente João Carlos Paes Mendonça recebe do general Maurílio Ribeiro, comandante militar do Nordeste, livros sobre o Exército - Arquivo Pessoal

MEDALHA

Entre os agraciados pelo TJPE, os ministros do STJ Herman Benjamim, José Antônio Vilela e Augusto Nardes, a vice-governadora Priscila Krause, o presidente do Sindaçúcar, Renato Cunha, a jornalista Maristela Niz, a cônsul da Argentina, Adriana Grande, o comandante da PM, coronel Ivanildo Torres, do delegado-geral da Polícia Civil e os empresários Pedro Schwambach, Rosalvo Rocha e Fernanda Dias.

PETROLINA

Silvio Costa Filho participa segunda-feira da inauguração da reforma e ampliação do Aeroporto de Petrolina. A cerimônia, marcada para 11h30, e terá a participação do secretario nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, de autoridades e de dirigentes da CCR, empresa que opera o aeroporto.

CAFEZINHO

Com a compra, pela “Burguer King”, da franquia da Starbucks no Brasil, é possível a volta das negociações para a abertura de uma unidade da famosa rede de cafeterias norte-americana no Shopping Recife.

INDÚSTRIAS

Bruno Veloso e Ricardo Essinger (efetivos) e Armando Monteiro Neto e Jorge Côrte Real (suplentes) são os novos representantes da Federação das Industrias de Pernambuco perante a Confederação Nacional da Indústria.

FASHION

A grife carioca “Farm” tem mais de 100 lojas espalhadas pelo mundo, três no Recife. Seu nome é inspirado no inglês que significa “cultivar”, e em farm, que dizer “fazenda”.

TURISMO

Depois de muitos anos, totalmente fechada, a Argélia acabou de autorizar a entrada de turistas.

REFLEXÃO

O Padre Marcelo Rossi relembrou o episódio da sua queda no palco em meio a missa e relatou que o momento mudou a sua vida, pois foi quando o padre refletiu sobre os seus hábitos e melhora da saúde.

VOOS

A Qantas Airways começou a operar voos entre Sydney na Austrália e Paris, na França, com 17 horas de duração.

O CINTO

Recentes acidentes revelam a importância do uso do cinto de segurança durante todo os voos, hábito que nem todos obedecem. Pessoas que estavam sem o cinto acabaram sendo arremessadas, algumas sofrendo graves lesões.