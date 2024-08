Força da religião na decisão do voto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A religião do candidato decide o voto hoje de um terço dos eleitores no Brasil. Essa é uma das curiosidades da pesquisa realizada pelo Ipespe nas cinco regiões do país para a Febraban. 23% dos entrevistados classificam a fé dos políticos como “importante”, enquanto 13% veem a manifestação religiosa como um indicador “muito importante” no quesito confiança. O cientista político Antônio lavareda destaca que o voto religioso sempre foi presente , mas acredita quem, apesar do crescimento desse eleitorado, a religião não será fator decisivo nas eleições. Ele ressalta que os evangélicos tendem a agir de forma coesa, influenciados pelos líderes religiosos.

Domingo é dia de gente bonita: Maria Tereza Sampaio Lira - Sheila Wanderley/Divulgação

PARABÉNS

Quem completa idade nova neste domingo é a ex-primeira dama Renata Campos, que comemora em almoço com a família e alguns amigos.

NA ALEPE

A Assembleia Legislativa faz reunião solene amanhã, às 18h, para entregar a Medalha Joaquim Nabuco Classe Ouro ao empresário Nelson Bezerra, por proposta do deputado Antônio Moraes. É a mais importante comenda da Alepe.

Fábio Menelau e Débora Bezerra, no Spettus Premium - Gleyson Ramos/Divulgação

VIAGENS

O turismo brasileiro deve crescer 8,7% em 2024 em comparação com o ano passado, segundo pesquisa do IPC Maps. O mercado pode circular cerca de R$ 90 bilhões.

NUPCIAL

Acontecimento de destaque nesta semana será o casamento de Maria Paula, filha de Silvana Lundgren de Almeida e João Marinho, e George, filho de Ana Flávia e George Barbosa de Mello. Será sábado, às 15h30, na Capela de Nossa Senhora da Conceição, na Oficina Francisco Brennand.

REPRESENTATIVIDADE

A Microsoft no Brasil possui um dado inspirador para o mundo corporativo femino. A empresa alcançou a marca de 70% de mulheres na liderança. Tânia Cosentino, CEO da gigante, transformou esse compromisso pessoal em uma política da empresa.

COMENDA

A senadora Teresa Leitão vai ser condecorada com a Ordem do Mérito da Defesa, concedida pelo Ministério da Defesa. O decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já foi publicado no Diário Oficial da União, e a data da entregue ainda vai ser marcada.

CRESCIMENTO

O número de mototáxis na área metropolitana do Recife tem crescido de forma geométrica, através dos aplicativos Uber e 99. A tarifa mínima de R$ 6 e eles também tem a tarifa dinâmica, mais cara, em horários de pico.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “A impunidade gera a audácia dos maus.” (Carlos Lacerda)

HUGO Queiroz atuando como superintendente do Banco Nordeste em Pernambuco.

KYLIE Jenner, famosa socialite da família Jenner-Kardashians, nos EUA, lançou o primeiro perfume da Kylie Cosmetics, aterrissa no Brasil. A fragrância marca a entrada da empresária ao mercado da perfumaria.

VITINHO Antônio, CEO do Hospital Português participará do MV Experience Fórum, em São Paulo.

O BRASIL não cumpriu as metas na área da educação. Permanece na 60ª posição, a qual não sai desde 2009.

O SEGUNDO semestre mal começou e já tem eventos pré-carnaval com datas confirmadas e ingressos à venda.

A ARQUITETA Renata Paraíso assina o bonito projeto da loja da Ciao no RioMar.

FAMOSAS como Bruna Marquezine e Lívia Nunes aderiram à tendência de beleza de manter as sobrancelhas retas.

SERÁ comum, até outubro, as passeatas, eventos públicos e panfletos nas nossas ruas. É importante rever a programação antes de sair.

COLUNA DE JOÃO ALBERTO NO SOCIAL 1: O CAFÉ DA MANHÃ DO PERNAMBUCANO.

ANIVERSARIANTES

Denise Hoare, Elizabeth Lopes, Fernando Lapa Guimarães, Gabriela Dias da Silva, Ivana Ramos, Jarbas Guimarães, Jorge Luiz Gil Rodrigues, José Romeira Sá Ferreira, Marcelo Santos, Mauro Maciel Buarque, Patrícia Leite, Paula Imperiano, Renata Campos e Silke Weber.