Comitês eleitorais representam um ganho extra a proprietários

No final de semana, em várias partes da cidade aconteceram a abertura de comitês de candidatos à eleição de outubro. Alguns desses imóveis são cedidos pelos proprietários a amigos, mas a maioria representa um faturamento extra, com o aluguel. Antigamente, este comércio enviava até mensagens em muros, prática que foi proibida pelo Superior Tribunal Eleitoral. Outro movimento grande foi a colocação de adesivos no vidros do carros.

A QUARTA

O Tribunal de Justiça de Pernambuco, que comemora os 202 anos hoje, é a quarta corte judicial mais antiga do país, atrás apenas dos tribunais do Maranhão, da Bahia e do Rio de Janeiro. Foi fundado em 13 de agosto de 1822 com o nome de Tribunal da Relação de Pernambuco e teve como primeiro presidente o português Osório de Pina Leitão.

MOSTRA

Está em exposição no Paço do Frevo, a exposição “Mancha de Dendê não sai - Moraes Moreira”, promovida pelo Ministério da Cultura, Prefeitura do Recife e o Mercado Livre. É um mergulho na história da música popular e na cultura brasileira por meio da trajetória de um dos artistas mais relevantes do país, inclusive com profunda conexão com o frevo.

NOS STATES

O clima de desavenças cresce nas eleições dos EUA. O candidato à presidência Donald Trump prometeu um boom econômico, caso seja eleito, e redução do preço de carros, moradias, medicamentos prescritos e seguros.

CAMISA

O Sport jogou sábado contra o Vila Nova com uma camisa amarela, que não tem nada com a história do rubro-negro. Com a derrota, vai ganhar fama de azarada. Para complementar, na derrota, nova demonstração da fragilidade da defesa do time.

MODELO

O concurso “The Look Of The Year”, que revelou modelos como Gisele Bündchen e Isabeli Fontana, abriu inscrições para edição deste ano até o dia 30 de outubro. Agora, a novidade é que não existe idade máxima para participar, e a idade mínima segue sendo 16 anos.

JURISTAS

Rosana Grinberg foi reeleita presidente da Academia Pernambucana de Letras Jurídica. No novo mandato terá como vice-presidente o desembargador federal Manoel Ehaardt.

FAKE NEWS

As empresas Facebook Brasil (responsável pelo Facebook, Instagram, Threads e WhatsApp), TikTok, LinkedIn, Kwai, X (antigo Twitter), Google e Telegram se comprometem a adotar medidas céleres para conter as notícias falsas e iniciar combate às mentiras propagadas pela internet durante o período eleitoral.

MODA

Uma tendência da moda é o ‘Brasil core’, que utiliza cores e temáticas esportivas brasileiras para incrementar os looks. Nessas Olimpíadas, foi muito comum ver o estilo em atletas, com unhas, maquiagens e acessórios que remetessem às cores do Brasil.

FESTIVAL

Lulu Santos, Joelma, Nando Reis, Lenine e Maria Rita são presenças confirmadas no Festival Turá, sábado e domingo, no Classic Hall.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Futuro presidente do Banco Central deve ter coragem.” (Luiz Inácio Lula da Silva)

A fonoaudióloga Dryelle Azevedo e a psicóloga Luzi Santos fizeram palestras na Jornada Pernambucana de Nutrição Materno Infantil, no final de semana.

A pernambucana Duda Beat está acompanhando Anitta nas suas férias, na Grécia.

Luna Vitrolira lançou o livro “Memória Tem Águas Espessas.”

AOS 78 anos, Dolly Parton está lançando sua linha de maquiagem.

SEXTA-FEIRA, o Palato do RioMar promove degustação de cervejas artesanais e importadas.

A cantora e atriz Miley Cyrus se tornou a pessoa mais jovem a receber o título de ‘Disney Legend’.

Em parceria com o Instituto Banco Vermelho, a Uninassau instalou bancos pequenos na Instituição de Ensino Superior em alusão aos 18 anos da Lei Maria da Penha.

A SÉRIE “Emily in Paris” estreia sua quarta temporada.

ANIVERSARIANTES

Alexandre Carneiro Monteiro, Carol Boxwell, Cláudia Cartaxo, Cláudio Gil Rodrigues, Erick Dayan Nogueira, Fabiana Teixeira, Kilder Menezes, Lucila Nastassia, Mariza Monte Carvalheira, Ricardo Leal, Rosane da Fonte, Valter Viezzer e Vitinha Bandeira de Melo.