Uma bela clínica no RioMar Trade Center

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Dandarah Cavalcanti, destaque na nossa odontologia, reuniu, ao lado do marido Adênio Vieira, muitos nomes de destaque para assinalar a inauguração do seu “Spa Beauté Clinic”, na Torre 4 do RioMar Trade Center, com direito a vista deslumbrante da cidade. É uma clínica multidisciplinar com procedimentos que vão além da estética, reunido médica, nutróloga, nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta, cirurgiãs dentistas e de harmonização facial. Entre as novidades nos tratamentos, poltronas que fazem simultaneamente massagem para aliviar o stress. E um espaço privé para atendimento masculino.

Adênio Vilela e Dandarah Cavalcanti, na abertura da nova clínica dela - Sheila Wanderley/Divulgação

VERGONHAS

O Congresso Nacional continua aprovando medidas vergonhosas, em benefício próprio para os partidos e parlamentares. Primeiro a PEC da Anistia, que anula milionárias multas de R$ 23 bilhões dos partidos, por irregularidades. Depois, as imorais “Emendas Pix”, que degradam políticas públicas, aumentam o risco de corrupção e distorce a disputa eleitoral. Felizmente vetada pelo Supremo, exigindo transparência e eficiência.

VOOS

Depois do acidente em São Paulo e de enorme série de denúncias com problemas nos seus 14 aviões, a “Voepass” vem tendo um número enorme de desistências de pessoas com passagens compradas. Inclusive nos voos para Fernando de Noronha.

Bruno Veloso recebe, na presidência da Fiepe, a cônsul da Argentina, Adriana Grande - Arquivo Pessoal

CONCURSO

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Gestão e Inovação, a vaga mais concorrida do Concurso Nacional Unificado é a de Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas do IBGE, com uma vaga para mais de 28,5 mil inscritos.

LEI SECA

Na última semana, a coluna viu diversos pontos de fiscalização da Lei Seca pelo Recife e Região Metropolitana. Algo que faz a diferença na segurança e prevenção de acidentes.

ELEIÇÕES

O clima de campanha eleitoral está com tudo. Diversos eventos, bandeiras e comitês vêm sendo inaugurados desde o último sábado nos municípios pernambucanos.

ELIMINATÓRIAS

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, anunciou os convocados para os jogos contra Chile e Colômbia pelas Eliminatórias Sul-Americana da Copa do Mundo de 2026 e Lionel Messi ficou de fora, pois está se recuperando de uma lesão.

FÁBIO JR.

Fábio Jr. completa 70 anos com nova turnê: “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos”. No Recife, o show será sábado no Teatro Guararapes.



VAR

A Premier League está testando uma inovação tecnológica que pode revolucionar a arbitragem no futebol. O tradicional sistema de vídeo-arbitragem (VAR) está sendo substituído por iPhones 14 e 15 equipados com inteligência artificial, por meio do sistema Dragon.

DESTINO

O Rio de Janeiro é a melhor cidade do mundo para aproveitar a vida noturna, principalmente em bares. Em seguida vem Manila, nas Filipinas, e Berlim, na Alemanha. Os dados são do ranking da revista Time Out Global.