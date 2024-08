Bela comemoração do aniversário do TJPE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os 202 anos do Tribunal de Justiça de Pernambuco foi comemorado com grandes eventos durante toda a segunda-feira, comandado pelo presidente Ricardo Paes Barreto. Pela manhã, cerimônia no auditório da Escola da Magistratura de Pernambuco, que ficou superlotado com muitos nomes de prestígio no estado. Começou com apresentação do Coral do TJPE. regido pela maestrina Amilca Aniceto, executando músicas do cancioneiro popular nordestino. Depois saudação do presidente e a entrega da Medalha do Mérito Judicial Desembargador Joaquim Nunes Machado a personalidades e magistrados e servidores da corte. No encerramento, cordel apresentado por Toinho Medes. À tarde, aposição do retrato do desembargador Luiz Carlos Figueiredo na galeria dos ex-presidentes. E a noite, uma categorizada e prestigiada recepção no “Spettus Premium.”

EMOÇÃO

Um momento da maior emoção no evento do aniversário do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Foi quando o presidente Ricardo Paes Barreto entregou a Medalha do Mérito Judicial Desembargador Joaquim Nunes Machado, “in memoriam”, ao juiz Paulo Torres, assassinado no dia 19 de outubro do ano passado, em Piedade. Quando a viúva Rosângela Torres recebeu o diploma, todos os presentes no auditório aplaudiram de pé.

JOIAS

Hoje, a partir das 16h, Cris Lemos reúne amigos, para a inauguração da loja da sua “CiS Joias” do Shopping Recife, que ganhou nova localização

NAMORO

A “Veja” revelou que o treinador Bernardinho, da seleção brasileira de vôlei, está namorando há quatro meses, com a Ana Paula Araújo, que apresenta o “Bom Dia Brasil” na TV Globo. Romance teria começado na Olimpíada de Paris.

RESSACA

O “Blocalhau” do advogado Ney Araújo promove sexta-feira, na Sala de Reboco, o Agosto da Ressaca. Entre as participações confirmadas, Nadia Maia, Nena Queiroga, Ed Carlos, Carlinhos Monteverde

FAMÍLIA

Uma curiosidade sobre a família de Silvio Santos: sua filha Silvia Abravanel, que foi adotada com três dias de vida por Silvio e sua primeira esposa Maria Aparecida Vieira, quase foi adotada pela família de Manoel de Nóbrega, pai de Carlos Alberto de Nóbrega, que sempre teve uma forte relação com o dono do SBT.

ABERTURA

Sol Pires reúne os dirigentes das principais construtoras do estado, hoje, às 17h, para a inauguração da sua “Sol Imóveis Solutions”, primeira imobiliária boutique do Recife, na Ilha do Leite.

TURISMO

O Ministério do Turismo, em parceria com agências de viagem, empresas aéreas, hotéis e instituições financeiras, promove o “Feirão do Turismo: Conheça o Brasil”, que permitirá a compra de pacotes turísticos com grandes abatimentos, de sábado a segunda-feira, nas plataformas digitais das empresas envolvidas.

“WHISKY”

A cantora Beyoncé entrou no mercado de destilados com o lançamento do “whisky” “Sir Davis”, batizado em homenagem ao seu bisavô. É fruto de uma colaboração com a Moët Hennessy, subsidiária do conglomerado de luxo LVMH.

ORKUT

Orkut Büyükkökten, fundador da antiga rede social Orkut, quer lançar uma nova rede social. Em sua recente visita ao Brasil, destacou a intenção de integrar profissionais brasileiros no projeto, dado o sucesso do Orkut no país.