Primeira exposição de moda no Louvre

O Museu do Louvre, ponto turístico e histórico de Paris, na França, receberá a primeira exposição de moda em homenagem ao estilista alemão, Karl Lagerfeld, que faleceu em 2019. Ele já atuou como diretor criativo da Chanel e da Fendi. A mostra acontecerá entre 24 de janeiro e 21 de julho de 2025, com 65 looks e 30 acessórios que contam com criações de alta-costura.

A governadora Raquel Lyra recebida por Wladimir Gomes, Franklin Gomes Filho e Franklin Gomes no Bargaço - Fernando Machado/Divulgação

RECORDE

O novo Bargaço teve sábado 782 clientes; no domingo, 814. Foram recordes na história dos 33 anos do restaurante.

NO STF

A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Thereza de Assis Moura, renovou a convocação do desembargador Stênio Neiva para atuar como magistrado auxiliar naquele Tribunal. Ele ocupa a função desde 2021.

MÚSICA

O Conservatório Pernambucano de Música comemora seus 94 anos, hoje, às 19h30, com concerto do duo A2, formado por Adelson Lins e Angélica Arruda.

Fred Oliveira, ex-presidente do Náutico, Luciano Bivar, ex-presidente do Sport e , do rubro-negro e Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz, no almoço do Bargaço - Divulgação



LANÇAMENTO

O empresário Jorge Petribú Filho comanda hoje, no Shopping Carpina o lançamento do “Trapuá Shopping Park”, que terá, na primeira fase, 104 casas térreas e duplex.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Pelé e Sílvio Santos foram os dois maiores brasileiros.” (Milton Neves)

HOJE é o Dia do Folclore

O ESCRITÓRIO Buril, Tavares e Holanda Advogados inaugurou espaço na torre 5 do Rio Mar Trade Center.

NO INSTAGRAM, Camila Haeckel compartilha lindas paisagens dos seus dias em Meteora, na Grécia.

O LIDE Pernambuco reuniu diversos empresários e empresárias ontem, em almoço na Toscana Trattoria.

ANIVERSARIANTES Ana Maria Cortizo, Antônio Rosa Borges, Bertheanne Carneiro Leão, Bóris Wolfenson, Eduardo Napoleão, Ida Cristina Souza Leão, Luciana Régis, Manoel Nunes Neto, Mirella Martins, Sílvio Beltrão, Tereza Maria Amorim, Valdemir Baldissera e Valéria Dantas.