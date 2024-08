A entrega da Medalha Joaquim Nabuco da Alepe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Alepe vai marcar nova data para a solenidade de entrega da Medalha Joaquim Nabuco Classe ouro, que aconteceria segunda-feira e foi adiada devido ao velório do ex-deputado Vital Novaes. Vão ser agraciados o arcebispo Dom Paulo Jackson, o defensor Público Geral do Estado, Henrique Seixas, o médico Eduardo Jorge Lima, os ex-conselheiros do Tribunal de Contas do Estado Teresa Duere e Carlos Porto e os empresários Nelson Bezerra; Ricardo Essinger, José de Almeida Cordeiro, Henrique Costa Seixas e Gustavo Dubeux.

BENEFICENTE

Andrea Lins e Clara Sobral comandam hoje, no Famiglia Giuliano, chá beneficente para ajudar a Casa da Esperança.

INAUGURAÇÃO

Thiago Morais e Marcela Sarmento inauguram hoje, a TM CLINIC, no RioMar Trade Center, com núcleos dedicados à cirurgia plástica e endocrinologia, serviços integrados de injetáveis e procedimentos corporais tecnológicos.

PODCAST

Sucesso em repercussão, o podcast da Alepe agora faz parte da grade de programação da Rádio Frei Caneca.

LIVRO

Ricardo Rodrigues participa hoje, em São Paulo do lançamento da segunda edição do livro ‘Million Business Network”, de Janguiê Diniz, onde assina um capítulo que conta sobre a sua trajetória profissional.

AGENDA

Após fim da licença médica, a primeira agenda da senadora Teresa Leitão foi na IV Conferência de Educação do Sinproja, que reuniu líderes de toda América Latina.

MISS RECIFE

O Miss Recife 2024 acontece nesta quinta-feira no Teatro Barreto Júnior, com a participação de 25 candidatas representantes dos bairros da capital.

INFANTIL

Duas feiras, a Expo BB e Gestante e Recife Fashion Kids estão acontecendo até domingo no Centro de Convenções, das 14h às 22h.

ESTREIA

A liga de Futebol Americano divulgou que Anitta e Luisa Sonza serão será as atrações do show de intervalo do primeiro jogo da temporada, no dia 6 de setembro, em São Paulo.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A felicidade não está em viver, mas em saber viver.” (Mahatma Gandhi)

NADA menos de 59% da população brasileira possui sobrepeso ou obesidade, mostra pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, em parceria com a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk.

A CANTORA Juliette relatou episódio de xenofobia sofrido pelo seu sobrinho. O jovem foichamado de paraíba na escola e teve seu sotaque imitado.

O VALOR dos vestidos das filhas de Virgínia Fonseca chamou atenção na internet. As pequenas, de 4 e 2 anos, usaram exemplares da Dolce & Gabbana na faixa de 15 mil.

A EXPOSIÇÃO “Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina” estende temporada no RioMar até o dia 30 de setembro.

OS RECIFENSES estão exagerando no apoio aos candidatos. viralizou um eleitor que fez o número de votação em degradê no próprio corte de cabelo.

PROJETO com palestras e conexões voltadas ao mercado de trabalho tech para mulheres o Tech Woman, será realizado no dia 31 de agosto no Armazém 14.

O CANTOR Gusttavo Lima revelou que ficará sem beber até 2025.

LEO Barbosa lança um novo empreendimento, uma operação de hambúrgueres.

ANIVERSARIANTES Ana Cristina Lima, Bruno Sales, Fábio Maia Vasconcelos, João Fernando Coutinho, Jorge Jatobá, Leidson Ferraz, Márcio Maia, Marisa Lacerda, Marta Hazin, Ricardo Pinto, Rúbia Goulart e Tácio Maciel.