Nova missão para os tuk-tuks em São Paulo

Depois de serem proibidos de conduzir passageiros em São Paulo, os triciclos, chamados de “tuk-tuks”, comuns em várias cidades passaram a ser usados pela empresa “Grilo”, que tem 21 veículos, para entrega de encomendas para empresas e clientes individuais. Tem a vantagem de levar encomendas maiores que as motos.

VISUAL

Está muito bonita a nova loja da CIS, de Chris Lemos no Shopping Recife, que abriu reunindo muitos nomes conhecidos do nosso mundo feminino. Usa um novo design arquitetônico, que começou com a loja de Brasília. Com destaque estantes de madeira que contam a história da empresa e suas coleções de joias.

POSSE

Carlos Eduardo da Costa Oliveira assume terça-feira o cargo de delegado da Alfândega em Pernambuco, em evento presidido por Darci Mendes de Carvalho Filho, superintendente da Receita Federal na 4ª Região Fiscal.

EM ARCOVERDE

A governadora Raquel Lyra e a vice-governadora Priscila Krause vão prestigiar a edição do Festival Pernambuco Meu País, de hoje a domingo, em Arcoverde. Entre as atrações, Capital Inicial, Jorge do Piexe, Lia de Itamaracá, Berinho, Matheus Fernandes e Luana Tavares.

TENDÊNCIAS

Segundo a especialista em imóveis de luxo, Sacha Myrna, espaços decorados com artes sacras, pinacotecas e obras regionais têm conquistado, cada vez mais, os apaixonados por arte brasileira. Obras como o Leão do Mestre Nuca, gravuras de J. Borges e esculturas de Samico já são apostas na decoração de muitas casas no Recife e no litoral pernambucano.

RESSACA

Nadia Maia, Nena Queiroga, Ed Carlos e Carlinhos Monteverde são as atrações do “Agosto da Ressaca”, que o Blocalhau, de Ney Araújo, promove esta noite na Sala de Reboco.

PERNAMBUCANO

No meu artigo de hoje na página de opinião, relembro a figura do locutor esportivo, jornalista, apresentador, produtor, criador de shows, publicitário, músico, cronista, cantor, compositor e letrista, humorista, cartunista, jornalista, diretor de rádio e televisão e, basicamente, boêmio Antônio Maria.

MÚSICA

Hoje e amanhã a Caixa Cultural Recife recebe o espetáculo musical "A Sbørnia Kontr’Atracka", inspirado na consagrada comédia musical “Tangos e Tragédias” que fez sucesso por mais de 30 anos.

JORNALISMO

O jornalista e professor, Juliano Domingues, ministrou ontem em São Paulo a palestra “A Democracia e os Seus Inimigos”, no congresso da Associação Latino-Americana de Investigadores em Comunicação.

NOVA OPERAÇÃO

Após o sucesso da conta Bairristas de Recife, com indicações gastronômicas na nossa cidade, Larissa Amorim e Kelvin Johnson inauguram o Empório do Malte.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A guerra, antes de chegar à linha de frente, deve ser detida no coração.” (Papa Francisco)

A PROFESSORA Lúcia Helena D’Angelo foi muito celebrada no seu aniversário. Ela formou gerações de bailarinas e acumula classificações internacionais.

O CANTOR Martins faz shows hoje, amanhã e domingo, na Casa Estação da Luz, em Olinda.

O PALATO do RioMar promove hoje degustação de cervejas artesanais e importadas.

O CORAL Movimento Pró-Criança vai se apresentar na exposição “Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina”, no RioMar Recife, hoje às 16h.

O SINDICATO dos Gestores Governamentais de Pernambuco realiza hoje encontro no JCPM Trade Center para debater os novos horizontes do setor público.

O CANTOR Avine Vinny gravou DVD em Recife ontem, com convidados e participações dos pernambucanos Raphaela Santos e Lipe Lucena.

VAI até hoje, o brechó solidário “Reciclô”, na sede do Sebrae.

O “ELIXIR DO AMOR”, do italiano Gaetano Donizetti, é uma das três produções que compõem o V Festival de Ópera de Pernambuco, de hoje a 8 de setembro, no Santa Isabel.

ANIVERSARIANTES André Jorge de Barros e Silva, Bárbara Caldas, Bertha Lobo, Cláudia Aroucha, Dílson Luz, Eduíno Brito, Isabella de Roldão, Jarbas Vasconcelos, Magno Martins, Sílvia Huait e Tereza Trigueiro.