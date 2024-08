Danilo Cabral anuncia programa de moradias para o Recife Antigo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Será hoje, às 13h30, a entrevista de Danilo Cabral no João Alberto no Jornal, às 13h30. O programa teve que ser suspenso na semana passada, devido à cobertura da morte de Sílvio Santos. Ele fala da sua carreira política, e da prioridade que sempre deu à educação, inclusive como presidente da comissão na Câmara dos Deputados e dos desafios como superintendente da Sudene para enfrentar os principais problemas do Nordeste. E revela um importante projeto, em parceria com o Banco do Nordeste: financiamento para o retrofit - recuperação e modernização da estrutura - de prédios do Recife Antigo, para serem usados como moradia.

Camila e Guilherme Blanke, em dias de férias na Grécia - Reprodução

NUPCIAL

Nosso mundo social tem encontro marcado hoje, às 15h30, na Oficina Francisco Brennand. Será para o nupcial de Maria Paula, filha de Silvana Lundgren de Almeida e João Marinho, e George, filho de Ana Flávia e George Barbosa de Mello. Cerimônia acontecerá na Capela de Nossa Senhora da Conceição.





Maestro Forró prestigiou Ronaldo Correia de Brito no lançamento do seu livro ''Rio Sangue" - Arquivo Pessoal

EMPREENDEDORISMO

Hoje e amanhã, no RioMar acontecerá a 21ª Feira de Miniempresas, promovida pela ONG Junior Achievement Pernambuco, Mais de 800 alunos, de 35 escolas públicas terão espaço para comercializar seus produtos.

Em Noronha

O decorador Eider Santos, que assina grandes produções na nossa cidade, está em Noronha, para realizar o casamento de Ana Luiza Sultanum e Henrique Lorena. Será na pousada Zé Maria, a mais famosa pousada da ilha.





VINTE ANOS

Garret Filho reúne amigos hoje para assinalar os 20 anos do Pobre Juan do RioMar, com jantar com cardápio especial e show de tango.





Carla e Fernando Figueiras, destaque do nosso empresariado - Reprodução

MANGUEFONIA

O Festival Turá, hoje, no Classic Hall, vai celebrar os 30 anos do Movimento Mangue, com o show 'Manguefonia' da banda Nação Zumbi, e o cantor Lenine, ao lado de Marcos Suzano, com o espetáculo ‘30 anos Olho de Peixe’.





EVENTO

O ‘’Sarau das Artes”, evento criado pelo Grupo João Teimoso, terá sua 241ª edição e a celebração dos 15 anos de trajetória, amanhã no Teatro Apolo, com 30 atrações de música, teatro, circo, dança, palhaçaria, performance e poesia.







ECONOMIA

Paulo Câmara celebra o saldo positivo que o Banco do Nordeste aplicou no semiárido nordestino, no primeiro semestre de 2024, cerca de R$ 15,6 bilhões disponíveis para projetos da região.





FUTEBOL

A partir do dia 1º de setembro, começa o Campeonato Pernambucano de futebol feminino. No total, seis times participam: o Sport, atual bicampeão, Náutico, Íbis, Jaguar, Porto e Ipojuca.





CELULARES

Uma preocupação constante é o uso de celulares por crianças, como interferência na saúde e no desenvolvimento. Segundo o IBGE, o uso da internet por crianças de 10 a 13 no Brasil diminuiu pela primeira vez em sete anos.





A maior

A maior suíte presidencial dos hotéis da América Latina é a do “Tivoli Mofarrej”, em São Paulo. Tem 750 m² no 22º andar do prédio na Alameda Santos.

Caos

O Recife viveu ontem um verdadeiro caos com a falta de internet. Atingiu vários pontos da cidade e deixou muitas pessoas impossibilitadas de realizarem atividades importantes do dia.