Ariano Suassuna ganhou homenagem de Alex Atala

Alex Atala, o mais famoso chef do Brasil, comemora os 25 anos do seu restaurante D.O.M, que está na lista dos melhores do mundo no ranking The World’s 50 Best Restaurants, lançando um novo menu degustação. Presta homenagem a Ariano Suassuna. Ele revela que não está saborizando o Auto da Compadecida. Pretende simplesmente reforçar o orgulho que sente da cultura brasileira. Fascinado pela obra de Suassuna, já leu todos os seus livros e destaca que ele representa o que é ser brasileiro e do sertão. O menu tem oito etapas e custa R$ 760. Para terminar, uma curiosidade. O nome completo do chef, que tem origem numa família palestina é Milad Alexandre Mack Atala.

Na comemoração do seu aniversário, Jarbas Vasconcelos com o filho Jarbinhas e o nosso presidente João Carlos Paes Mendonça - Arquivo Pessoal

VISITA

A governadora Raquel Lyra, a vice Priscila Krause e o presidente da Alepe, Álvaro Porto, visitaram o frigorifico da Masterboi, em Canhotinho, recepcionados pelo presidente Nelson Bezerra.

POP-UP

A loja temporária da Shein Brasil em Pernambuco na semana passada, no Centro de Convenções, teve aproximadamente sete mil visitantes, 11 mil itens vendidos e o espaço de óculos de sol esgotado. Do estoque 73% foi vendido nos quatro dias de evento.

A desembargadora federal Joana Carolina e o advogado-geral da União, Jorge Messias, durante homenagem a ela em Brasília - Arquivo Pessoal

ÍCONE

Já está pronta toda a estrutura física do Ícone de São Paulo, com projeto de Zezinho e Turíbio Santos. O mestre Álvaro Dantas espera apenas o recebimento dos equipamentos de ponta para confirmar a inauguração.

EROTISMO

A Cepe lançou ontem, no Centro de Artesanato de Pernambuco livro Repórter Eros: a história do jornalismo erótico brasileiro. Escrito pelo jornalista pernambucano Valmir Costa, um panorama sobre a imprensa erótica no país, desde as revistas ilustradas do século XIX a publicações como a Sexy, Playboy, Ele e G Magazine aos sites e portais do gênero.

MODA

Um dos sucessos da Netflix, a nova temporada de Emily In Paris está fazendo sucesso tanto pelo enredo, quanto pelas tendências fashionistas. Uma das atrizes utilizou peças brasileiras das marcas PatBo e Serpui nos episódios.



IMÓVEIS

Oferta de imóveis de até 190 mil representaram 20% dos lançamentos imobiliários nos recentes 12 meses na Região Metropolitana do Recife. É o resultado da pesquisa “Panorama do Mercado Imobiliário” da Ademi, que passou a medir imóveis enquadrados no programa estadual Morar Bem.

Wilma e José Henrique Figueiredo, em recente evento social - Fernando Machado/Divulgação

ELEIÇÃO

80 deputados federais e quatro senadores devem disputar a Prefeitura de 57 cidades pelo país. Os suplentes serão seus principais apoiadores.

EM NORONHA

Foi criado o Convention Bureau de Fernando de Noronha, presidido por Yasmim Dicastro, com 60 associados, entre pousadas, restaurantes, bares, atrativos turísticos e receptivos.

REVIVAL



Depois da segunda derrota seguida, para o Coritiba, na Arena Pernambuco, o torcedor do Sport começa a recordar do mesmo problema do ano passado. O time começou muito bem a Série B, mas teve péssimas atuações na fase final, complicando a volta para série A.

MENU



O Omar Restaurante aderiu ao Omakase, uma experiência gastronômica em que o chef escolhe os pratos e ingredientes mais frescos, à medida que vai explicando e preparando os pratos na frente do cliente.

PARIS



Os Jogos Paralímpicos de Paris começam quarta-feira, com 1,7 milhão de ingressos vendidos. O Brasil terá o maior número de competidores da histórias, com 279 atletas, sendo três pernambucanos: Raimundo Nonato, no Futebol de 5, Phelipe Rodrigues e Carl Santiago, na natação.