Uma inauguração com três dias de eventos

Durante três noites, Sol Pires ao lado de Verson Laurindo, recebeu amigos para a inauguração da belíssima sede da sua Sol Imóveis Solutions, primeira imobiliária boutique do Recife, na Ilha do Leite. Tem um sofisticado projeto de Renata Scherb, com vários espaços com móveis e objetos de decoração de luxo, nas cores dourado e bege. E peças lembrando a origem indígena de Sol. Evento teve coquetel gourmet do La Place e música da jovem cantora paranaense Gaby Laurindo. O padre Cosmo Nascimento deu a benção do local.

ATITUDE

Movimento que reúne os maiores empresários do estado e executivos, o Atitude muda de comando. Halim Nagem Neto assume a presidência, sucedendo Guilherme Ferreira da Costa.

PARCERIA

O Google e o estado da Califórnia firmaram um contrato de US$ 250 milhões para apoiar veículos de imprensa locais e jornalistas com Inteligência artificial. Em troca, a empresa evita uma lei que a obrigaria a compartilhar receitas publicitárias com jornais.

ÓPERA

O V Festival de Ópera de Pernambuco, que vai até o dia 8 de setembro, no Teatro de Santa Isabel, terá uma grande novidade: um espetáculo com elenco totalmente infantil.

DINOSSAUROS

Cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte descobriram pegadas de um dinossauro na região de Sousa, na Paraíba. Na análise, pôde-se ver que o animal viveu há 125 milhões de anos e é da espécie Titanosauriformes, conhecido como pescoçudos.

MEDALHISTA

O medalhista olímpico Diego Hypolito fará a palestra motivacional. Não Existe Vitória Sem Sacrifício, amanhã, no Teatro do RioMar.

GRAVIDEZ

Celebridades como Kim Kardashian, Beyoncé e Rihanna influenciaram a moda durante a gravidez, mostrando que as mulheres não precisam alterar seu estilo nesse período. Iza e Hailey Bieber continuaram a tendência.

DIAMANTE

Um diamante de 2.492 quilates foi encontrado em Botsuana, na África Austral. A Presidência do país afirmou que este é o maior diamante encontrado na região. Por curiosidade, o maior diamante do mundo, o “Cullinan”, tem mais de 3.100 quilates.

MODA SUSTENTÁVEL

A empresa colombiana Manteiga utiliza pele de cactus para confeccionar bolsas semelhantes às confeccionadas com couro animal. Após o sucesso da marca, a empreendedora Patricia Beznos criou uma transportadora só para trazer as peças ao Brasil.

ANIMAÇÃO

A maioria dos comitês eleitorais tiveram grande movimentação no final de semana, iniciando de fato a campanha para a eleição de 6 de outubro.

A CANTORA e atriz brasileira, Giulia Be, anunciou o noivado com Conor Kennedy, neto do ex-presidente dos Estados Unidos John Kennedy.

O JORNALISTA Gilvandro Filho lançou um novo livro Letra de Música.

O RESORT The Westin Porto de Galinhas firmou compromisso com as causas sustentáveis e o meio ambiente.

A TAXA de fecundidade em Pernambuco diminuiu em 2023 para 1,6 filho por mulher, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

A BOLSA Birkin é a mais nova desejada das celebridades.

CARUARU é a cidade do estado que registrou maior número de pesquisas eleitorais registradas.

