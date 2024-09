Ícone ganhará moderna unidade em São Paulo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O mestre da nossa oftalmologia Álvaro Dantas vive na ponte aérea. Comandando as duas unidades do Ícone no Recife e acertando os detalhes finais da sua unidade, em São Paulo. Ela começa a funcionar em regime soft opening no dia 2 de setembro e a inauguração será em outubro. O Ícone de São Paulo será o primeiro hospital de olhos do Brasil com o conceito “Powered by Zeiss”, inclusive com o laser de correção minimamente invasiva com as técnicas Smile e Presbyond considerados os melhores tratamentos para correção de grau em jovens e pessoas com vista cansada.

PARABÉNS

Quem ganha muitos cumprimentos hoje é a jornalista Lara Calábria, redatora assistente desta coluna.

LANÇAMENTO

O professor Fabrício Varejão lança hoje, às 18h30, na Academia Pernambucana de Letras, seu novo livro “Engenharia de Segurança do Trabalho Ponto a Ponto”. É uma coletânea de textos abordando inúmeros aspectos da prevenção de acidentes do trabalho, destacando seus riscos e as formas de evitar os acidentes.

AEROPORTO

Manoel Ferreira vai a Fernando de Noronha hoje, participar do coquetel no Forte Noronha, para o lançamento do novo, mais amplo e moderno, terminal de passageiros do Aeroporto Governador Carlos Wilson Campos, administrado pela sua Dix Aeroportos.

RECURSOS

As ambulâncias da Secretaria de Saúde de Macaparana trazem a inscrição “Adquirida com recursos próprios.”

PROJEÇÕES

De acordo com Fernando Haddad, Lula pode ter mais sorte em seu mandato atual do que nos seus anteriores. Destacou a possibilidade de o Brasil crescer acima da média global, com a inflação mais baixa e a menor taxa de desemprego da história.

MÚSICA

"Do Mississipi ao Capibaribe - encontros entre Recife, New Orleans, Frevo e Jazz” é o tema de palestra de Maestro Spok, na Aba Innovation.

EMOÇÃO

Durante o Programa Sílvio Santos do último domingo, a apresentadora Patrícia Abravanel falou pela primeira vez ao vivo sobre a morte do seu pai. Pediu forças a Deus para ela e às irmãs continuarem o legado de Silvio.

JUSTIÇA

Em audiência ontem, o Papa Francisco pediu “verdade e justiça” quanto à explosão no Porto de Beirute, que deixou 220 mortos e mais de seis mil feridos há quatro anos. A reunião foi com as famílias das vítimas.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O mais novo nome da tirania política é venezuelizar.” (Gustavo Krause)

MUITO lamentado o falecimento de Gustavo Perez Queiroz, que foi uma grande liderança empresarial no nosso estado.

A TV JORNAL mostra hoje, às 16h, o jogo entre entre Galatasaray e Young Boys pela Champions League.

MARINA Sena afirma estar construindo sua carreira e público para uma turnê autoral. No entanto, reforça sua paixão por festivais.

NO FIM de semana, a cantora Adele fez diversas apresentações na Alemanha e surpreendeu o número de brasileiros na plateia.

A RECIFENSE Vanessa Lopes, muito conhecida nas redes sociais, fez desabafo sobre saúde mental, problemas reais e empatia.

A FOTO que divulgou o nascimento do filho de Hailey e Justin Bieber, Jack Blues Bieber, já acumula mais de 20 milhões de curtidas.

A ATRIZ Isis Valverde confirmou presença no filme Alarum, ao lado de Sylvester Stallone.

O GOOGLE anuncia que em breve aceitará Pix como forma de pagamento na carteira digital Google Pay.

ANIVERSARIANTES Ademar Rigueira, Cristina Carrazzone, Dorothy Lundgren, Fabianna Pepeu, Jaqueline Ferreira de Albuquerque, João Luiz Dias Perez, José Henrique Mota, Patrícia Cavalcanti, Rinalva Silveira e Vinicius Labanca.