O belo sim de Maria Paula e George na Oficina Brennand

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Foi deslumbrante o casamento de Maria Paula, filha de João Marinho e Silvana Lundgren de Almeida, e George, filho de George Antônio Barbosa de Mello e Ana Flávia Barbosa de Aguiar, na Oficina Cerâmica Francisco Brennand. Começou pelo cenário, um dos mais bonitos do Recife e pelo detalhe raríssimo em casamentos, de ter começado na hora prevista. Pontualidade que poderia servir de exemplo para outros casamentos. Cerimônia religiosa, oficiada por Dom Marcelo Gomes Costa, teve a Orquestra Bravo, que saudou Paulo Marinho e a noiva dos noivos com um tango “Por una cabeza”. Depois, recepção no Ginásio, espaço de eventos da oficina, que, a exemplo da Capela de Nossa Senhora da Conceição, tinha bonita decoração de Tita Teixeira, com muito verde. Evento reuniu muitos e muitos nomes de destaque no nosso mundo social.

BELEZA

Maria Paula, uma das noivas mais bonitas do ano, usava um modelo exclusivo de Viviane Westwood, estilista inglesa que faz vestidos para casamentos de famosos na Europa. Dois detalhes bonitos na recepção: nas paredes quadros da pinacoteca de João Marinho, assinados por pintores famosos. E Mara Ibisos produzia gravuras dos noivos, colocadas num varal e levadas como lembrança pelos convidados. O médico Romualdo Almeida, padrasto da noiva, recebia muitos nomes de destaque do nosso mundo médico. Tive a felicidade de encontrar Eliane e Regina Lundgren, avó e tia da noiva, figuras que marcaram época na nossa cidade.

A DAMINHA

Na cerimônia na Capela, a daminha de honra, filha de Maria Luisa e Teto Marinho, fez o maior sucesso, ao comemorar o chocolate que encontrou na bolsinha que carregava. Tivemos a declaração de amor dos noivos. Em outro detalhe original, as alianças foram levadas por Teto Marinho, irmão da noiva.

EMOÇÃO

Show teve uma homenagem que emocionou os noivos: Apresentação, em homenagem a eles, do maracatu Baque Solto, do Instituto Pró Criança, que é patrocinado pelo pai da noiva, João Marinho. Depois Papaninfa fez o dancing ficar lotado, em clima de animação total, até a madrugada.

DESTAQUE

Um registro para o cerimonial da Essence e o irrepreensível buffet, comandado pessoalmente pelo chef Wagner Francis, com direito a bar servindo drinques exclusivos. A imensa mesa de doces foi assinada por Lana Bandeira de Melo e Simone Barros. O bolo foi de Lucinha Cascão.

ALFÂNDEGA

Em cerimônia hoje, às 10h, Darci Mendes de Carvalho Filho, superintendente da Receita Federal na 4ª Região Fiscal, dará posse a Carlos Eduardo da Costa Oliveira como delegado da Alfândega em Pernambuco.

HOMENAGEADA

Teresa Leitão foi homenageada no Tribunal Regional do Trabalho – 6ª Região, ontem. Entretanto, a honraria não será a única da semana. Amanhã, será condecorada, em Brasília, pelo Ministério da Defesa com a Ordem do Mérito da Defesa.

ESCÂNDALO

Um escândalo com a família de Mario Jorge Lobo Zagallo. Sua ex-cuidadora está pedindo na Justiça R$ 190 mil da sua família alegando ter sido submetida a um "ambiente de trabalho hostil e humilhante" enquanto cuidava dele.

NA MODA

O piloto Lewis Hamilton foi anunciado como novo embaixador da Dior, com direito a uma coleção exclusiva feita em colaboração com a grife.

JUÍZES

O Tribunal de Justiça de Pernambuco publicou edital para concurso público que busca preencher 30 vagas para juiz substituto e formação de cadastro de reserva. As inscrições estão abertas até 26 de setembro.