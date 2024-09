Brilho do professor Eduardo Carvalho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O professor Eduardo Carvalho foi CEO da ABA desde sua fundação em janeiro de 1998 até janeiro de 2022, quando saiu deixando ativos com valor estimado em U$ 80 milhões. Depois, tornou-se fellow da Universidade de Harvard e do Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diplomacia IPERID, conselheiro e consultor de organizações nacionais e internacionais. Atualmente também está empreendendo na organização educacional no Canadá e nos Estados Unidos para assessorar professores e gestores com soluções fundamentadas em inteligência artificial.

POLÍTICA

Neste período pré-eleitoral nosso companheiro Igor Maciel, colunista de política do Jornal do Commercio vem trazendo considerações relevantes tanto municipal, quanto nacional e internacional.

LANÇAMENTO

Luiz Guimarães lançará o livro Luz, Caminhos, Libertação, hoje, às 19h, na AABB.

BILIONÁRIO

O empresário Eduardo Saverin, de 42 anos, é o brasileiro mais rico do mundo, de acordo com atualização da Lista Forbes Bilionários Brasileiros 2024, divulgada ontem. Muito do valor se dá pela valorização do Facebook, plataforma que criou junto à Mark Zuckerberg.

DENÚNCIAS

O aplicativo Pardal, do Tribunal Superior Eleitoral, recebeu, desde o dia 16 de agosto, mais de 14 mil denúncias de irregularidades na propaganda eleitoral. Ou seja, uma denúncia por minuto.

ÁGUA

Após os trágicos relatos e incidentes em shows e filas de espera em meio à alta de temperaturas, o governo federal assinou ontem portaria que obriga grandes eventos a fornecer água gratuita para o público. No Recife, alguns eventos de grande porte já estão fazendo isso.

CHICO

A cantora brasileira Luísa Sonza subiu ao palco do evento Billboard K-Power 100, que marcou o lançamento do veículo de música na Coreia do Sul, e cantou a versão da música “Chico” em inglês.

JOGOS

A Nintendo anunciou a abertura de um museu em Kyoto com peças e instalações interativas para imergir o público nos seus mais de 130 anos de história no mundo dos games. A mostra abrirá no dia 2 de outubro.

JOIAS

O astro da NFL dos EUA, O.J. Simpson faleceu em abril e, para homenagear o ex-jogador, a sua família transformou as cinzas em quatro joias para seus o filhos.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Tão forte como a morte é o amor.” (Santo Agostinho)

A ORQUESTRA Sinfônica do Recife se apresenta hoje na Igreja Batista da Capunga.

O LE CORDON Bleu Café, em São Paulo, tem um memorial com mais de 600 itens de cozinha do acervo de Nina Horta.

O GRUPO Dislub Equador, vai levar para a maior feira do mercado de combustíveis na América Latina Expostos & Conveniências, a Convém, sua franquia de lojas de conveniência. Já funciona em dois postos.

GIL do Vigor, realizará aulão dia 20 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções, para revisar assuntos do Enem e auxiliar os alunos de escolas públicas.

PAULA Fernandes passa temporada na Pousada Morena, de KatiaPeixo0to, em Fernando de Noronha.

A PRIMEIRA dama do Brasil, Janja da Silva, comemorou idade nova ontem.

APÓS William Bonneri Ana Maria testou positivo para Covid-19 e precisou se afastar do Mais Você.

O ROYAL Mansour Marrakech, localizado nas antigas muralhas da vidade foi o vencedor do Prêmio Arte da Hospitalidade pela The World’s 50 Best Hotels.

