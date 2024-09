Candidatos vão participar de debates com lojistas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Câmara de Dirigentes Lojistas realiza, a partir do dia 3 de setembro, cinco encontros com os candidatos à Prefeitura do Recife. O presidente Fred Leal vai comandar os debates, quando serão apresentadas sugestões, pleitos e demandas do comércio, com reformas nos principais polos da cidade e ouvirá as propostas dos candidatos.

Ana Luiza e Gustavo Paes de Andrade, em nupcial na Oficina Cerâmica Francisco Brennand - Sheila Wanderley/Divulgação

SAÚDE

Drayton Nejaim comanda amanhã visita de 20 pernambucanos ligados ao Lide Saúde ao Hospital Sírio Libanês de São Paulo. O grupo vai conhecer o funcionamento do hospital, ciceroneado pelo CEO Paulo Nigro. Entre os que confirmaram presença Marcos Miranda Filho, Lourdinha Correia de Araújo, George Trigueiro, Iran Costa Júnior e João Bosco de Oliveira.

FEMININO

Juliana Queiroz e Giselle Freitas promovem sexta-feira, um encontro feminino para comemorar o primeiro ano do seu salão de beleza, em Casa Forte, da franquia Bessie, que tem conceito de beleza express. Prioriza o atendimento rápido, evitando a perda de tempo, que a mulheres reclamam muito.

SIMPATIA

Como faz todas as vezes que vem ao Recife, Lulu Santos foi almoçar no Filipe. Muito simpático, conversou e tirou selfies com várias pessoas que estavam no restaurante. E lembrou o show que fez num dos lançamentos do meu livro Sociedade Pernambucana.

Eduardo Carvalho e Elizabeth Sampaio com os filhos Guilherme e Camila, em evento empresarial - Morgana Nunes/Divulgação

PALESTRA

Mariana Pontes, presidente da Agência Recife para Inovação e Estratégia, promove hoje, nova edição do Cidades em Transição na Livraria Jaqueira do Paço Alfândega. Teremos palestra da professora Maria Fernanda Lemos, da PUC do Rio de Janeiro.

LEILÃO

O marchand Ricardo Bandeira de Melo promove hoje e amanhã, na galeria Terra Brasilis leilão beneficente, com renda para o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer. Estarão no acervo quadros de Cícero Dias, Francisco Brennand, Wellington Virgolino, Corbiniano Lins, Francisco Brennand, Abelardo da Hora, José Cláudio, Maurício Arraes e Mané Tatu.

GALO DA MADRUGADA

Esta semana o Galo da Madrugada decide se o homenageado do carnaval de 2025 será uma personalidade ou terá um tema.

LITERATURA

Raimundo Carrero e Cida Pedrosa fazem palestras hoje, às 18h, na Livraria Jardim, dentro do projeto Palavra Cifrada.

SUSTO

O produtor cultural Victor Hugo Bione levou um susto em Fernando de Noronha. O carro que alugou, junto ao DJ Italo, explodiu e as chamas foram contidas pelo Corpo de Bombeiros. Ele e Italo conseguiram sair sem nenhum ferimento.

COMANDO

Carlos Pimenta passa a ter 100% das ações da assessoria Jogada Comunicação Criativa.

A Associação de Médicos do Brasil reforçou a contrariedade do Projeto de Lei que propõe alterações na regulamentação dos cigarros eletrônicos, também conhecidos como vapes. Mais de 80 instituições nacionais se mostram preocupadas.