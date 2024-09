Orquestra Criança Cidadã comemora seus 18 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Myrna Targino, presidente da Associação Orquestra Cidadã e o juiz João Targino, idealizador e coordenador-geral, comandam a comemoração dos 18 anos desta notável iniciativa, que dá cidadania a crianças carentes da comunidade do Coque e que já apresentou em várias cidade do mundo. Primeiro evento será um concerto, dia 10 de setembro, no Teatro Santa Isabel, com a participação inédita de quatro solistas internacionais, dois violinistas ucranianos e duas russas. O segundo concerto comemorativo será no Palácio do Planalto, a convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Victor Hugo, diretor da Cesar School, recebe a visita de Gerez Figueiredo diretor do Colégio Madre de Deus - Arquivo Pessoal

ELETRÔNICA

Foi confirmado para acontecer no Recife, em novembro, o Phase Festival, um grande evento dedicado à música eletrônica. Contará com dois palcos, praça de convivência, áreas de alimentação, lounge para descanso e ativações interativas.

A advogada pernambucana Alexandra Carneiro Vilela na posse do ministro Antônio Fabrício no Tribunal Superior do Trabalho - Arquivo Pessoal

TURISMO

Felipe Carreras, que também é presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Turismo, celebrou a aprovação da nova Lei Geral do Turismo, que permite que verbas nacionais sejam transferidas para fundos estaduais e municipais.

AVANÇO

No Reino Unido, um paciente com câncer de pulmão foi o primeiro a receber uma nova vacina contra o tumor desenvolvida pela BioNTech. A vacina visa preparar o sistema imunológico para reconhecer e combater as células cancerígenas.

GASTRONOMIA

O empresário André Vita reúne formadores de opinião, hoje às 17h, na Livraria Jaqueira do Paço Alfândega, para apresentar os pratos que vão participar da sétima edição do Festival de Comida Ogra, com pratos avantajados, que começa domingo, reunindo 40 restaurantes do Recife, que acontece durante todo o mês de setembro.

EXPOSIÇÃO

Mais de 4,5 mil estudantes de escolas de Pernambuco, Paraíba e estados vizinhos já visitaram a exposição Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina, em cartaz no RioMar.

TRANSPORTE

O navio de grande porte MSC Taranto ancorou no Porto de Suape, 874 contêineres dando suporte à rota de longo curso entre a Ásia e o Nordeste brasileiro. A chegada em Pernambuco movimentou 874 contêineres com toneladas de carregamentos.

O cantor pernambucano João Gomes e a esposa Ary Mirelle, curtindo a Disneyworld, em Orlando - Arquivo Pessoal

MEDALHAS

O presidente Fernando Ribeiro Lins entregou ontem a Medalha Direitos Humanos Dom Hélder Câmara a Dom Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife, e a Medalha Direitos Humanos Mércia Albuquerque, ao advogado Marcelo Santa Cruz.

SAÚDE MENTAL

Dos 36,9% dos brasileiros que passam 3 horas ou mais por dia nas redes sociais, 43,5% possuem diagnóstico de ansiedade, de acordo com o relatório “Panorama da Saúde Mental”.