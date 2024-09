Um evento internacional para destacar a filantropia brasileira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Brazil Foundation, organização sem fins lucrativos dedicada a investir na transformação social do Brasil, anunciou a realização do 21ª Gala em Nova York, que ocorrerá no The Plaza Hotel no dia 19 de setembro. Evento celebra a generosidade e resiliência da filantropia brasileira, com destaque para a resposta ao desastre climático em Rio Grande do Sul. Na programação homenagens a pessoas e empresas que contribuem para a sociedade brasileira e contará com a presença de cerca de 400 convidados dos setores empresarial, filantrópico, midiático e diplomático.

O mestre Tibério Moreno, ao receber homenagem da Sociedade Brasileira de Urologia, com o filho Tibério Moreno Júnior - Arquivo Pessoal

DIVERSIDADE

Hoje, serão exibidos curtas-metragens sobre Inclusão e Diversidade, produzidos por jovens estudantes de comunidades da Zona Sul do Recife, no cinema do RioMar. Está programação do Conexão Juventude. promovido pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social.

NA ACADEMIA

Depois de dois anos, o projeto Sempre aos Sábados, da Academia Pernambucana de Letras volta hoje. Vai ter a participação do grupo musical “Clube da Bossa”, intercalando MPB com poemas recitados. E também o relançamento do livro Recife: Os Relâmpagos da Faca, da acadêmica Flávia Suassuna.

Encontro do professor Roberto Pereira, secretário de Turismo de Goiana, e o maestro Beethoven Cunha - Arquivo Pessoal

POPULAÇÃO

Pernambuco tem 9.539.029 habitantes. Recife, com 1.587.707, Jaboatão, Petrolina, Caruaru, Olinda e Paulistas são os municípios com as maiores populações, de acordo com o novo censo do IBGE.

TEMPO

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu aviso de vendaval para Pernambuco. Os ventos podem variar de 40 a 60 km/h e apresentam perigo potencial.

RECONHECIMENTO

A OAB-PE entrega hoje a Medalha Joaquim Amazonas aos advogados que completaram 50 anos de exercício sem infração ético-profissional. Recebem a honraria Marcos Esteves, Alexandre Lemos, José Neves Filho, Jairo Poroca, Jacira Lima, Iremá Rodrigues, Evandro Vasconcelos Filho, Julieta Queiroz e Dilza Medeiros.

ESTRANGEIROS

O governo australiano anunciou uma nova política que reduzirá drasticamente o número de estudantes internacionais permitidos no país a partir de 2024. A medida da Austrália vem logo após uma semelhante do Canadá.

ESPETÁCULO

Protagonista da versão brasileira de “O Fantasma da Ópera”, o cantor Thiago Arancam traz o “Tributo Três Tenores” ao Teatro RioMar no dia 28 de setembro, em homenagem ao trio José Carreras, Luciano Pavarotti e Plácido Domingo.

REQUALIFICAÇÃO

O Governo do Estado vem requalificando algumas vias e, assinou a ordem para iniciar a restauração de três no Agreste: as estradas de Malhada, Murici e Peladas. Será investido R$3 milhões.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O bem não faz barulhos e o barulho não faz bem. “ (São Francisco de Sales)

HAYRTON Almeida é o primeiro presidente do Fernando Noronha Convention Bureau.

A DEPUTADA Maria Arraes foi surpreendida com um chá de bebê surpresa, organizado no seu gabinete.

MUITO bem recebida entre as influencers a parceria entre as marcas Jogê e Bruna Paz Brand.

BIA Guirão está em São Paulo, conferindo as novidades da Semana de Moda.

LUDMILLA e Brunna Gonçalves estão de férias em Miami e apareceram em uma picape avaliada em US$ 100 mil, mas que no Brasil pode custar até R$ 1,5 milhão.

O VICTORIA’S Secret Fashion Show será no dia 15 de outubro, em Nova Yorktem data para acontecer. Será no dia 15 de outubro, em Nova York.

A PERNAMBUCANA Andreza Vitória representa o Brasil na paraolimpíada de Paris 2024, no atletismo de bocha.

A CIDADE de São Paulo registrou, na última madrugada, a menor temperatura do ano, a -1ºC.

ANIVERSARIANTES

Adamilton Melo, Carla Lapa, Carla Leal Arraes, Ferreira (José Ferreira de Carvalho), Frederico Neves, Ricardo de Paula e Teresa Sá Leitão.