Eleição de outubro tem candidatos olímpicos

Leia a coluna deste sábado no seu JC

Em ano de olimpíada, temos, na eleição de outubro, vários candidatos olímpicos. Entram apenas pelo prazer de competir, sem qualquer chance de vencer. Alguns aproveitam para ocupar espaços na mídia de olho em futuras eleições. Outros, funcionários públicos, aproveitam do direito de passar alguns meses sem trabalhar.

Lele Carvalho e André Valença, casal muito querido na cidade - Sheila Wanderley

Almoço

Cacione e Antônio Lavareda oferecem almoço hoje, no seu apartamento da Avenida Boa Viagem, para homenagear Erika por sua posse na presidência do Instituto dos Advogados de Pernambuco.

Divórcio

Jones Figueiredo assinou artigo há mais de 10 anos defendendo a tese de que no transcorrer de uma ação de divórcio, a morte de um dos cônjuges não determinaria a extinção do processo. A tese agora foi aprovada pela 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça em processo relatado pelo ministro Antônio Carlos Ferreira.

Eliane Lundgren em nupcial na Oficina Cerâmica Francisco Brennand - Sheila Wanderley

Melhorias

A governadora Raquel Lyra destaca o início da primeira etapa do sistema de esgotamento sanitário de Porto de Galinhas, um investimento de R$ 65 milhões.

Gastronomia

O chef Bigode, que atuou durante muitos anos no Leite, está agora à frente da cozinha da Xerem Marisqueria, em Boa viagem.

Viagem

De um experiente político pernambucano, sobre a viagem de Lula à Rússia em outubro, para encontro com Vladimir Putin: o presidente brasileiro tem muito a perder e pouquíssimo a ganhar.

Boas práticas



Três empreendimentos pernambucanos conquistaram o Selo Casa Azul, Nível Topázio, um reconhecimento nacional que atesta as práticas sustentáveis da empresa sob a classificação ASG. São eles: Casa Forte Prince, Serrambi Beach Experience e Serrambi Beach Living.





Indústrias



O presidente da Federação das Indústrias, Bruno Veloso, revela que Pernambuco tem atualmente 18 mil indústrias em atividade.

Na Alepe

Os deputados Waldemar Borges e Doriel Barros fizeram pronunciamentos na Assembleia Legislativa sobre os 25 anos da morte de Dom Hélder Câmara.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "O mundo é um livro e quem não viaja lê somente a primeira página.” (Santo Agostinho)

O ESPAÇO Mãetamorfose promove o encontro “Mamaço” hoje às 16h, no Shopping Recife, para apoiar o ato de amamentar.

HOJE é o Dia do Nutricionista.

DOIS grandes nomes do brega pernambucano, Priscila Senna e Raphaela Santos vão gravar o DVD Juntas e Misturadas, hoje, em Caruaru.

ESTILISTA especializado em vestidos de noivas, Albérico Ribeiro está com novo atelier, em Boa Viagem.

SERÁ hoje o show de retorno dos irmãos Victor & Léo, no Classic Hall.

A PARAOLIMPÍADA tem competições em 22 esportes. O Brasil participa de 20.

HOJE, o tributo oficial de Led Zeppelin, direto da Inglaterra, faz apresentação especial no Teatro Guararapes, às 21h.

APÓS testar positivo para Covid-19, Ana Maria Braga já está recuperada e retorna ao Mais Você na segunda.

ANIVERSARIANTES Alexandra Torres, André Miranda de Carvalho Barros, Ayrton Maciel, Dalva Guimarães, Gustavo Haubrich, Homero Lacerda, Laura Gomes, Luiz Alberto Leite, Márcia Souto Carvalho, Múcio Aguiar Neto, Nadya Alencar, Rosa Pinteiro e Sebastião Oliveira.