A biografia de uma garota fenomenal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Gonçalo Júnior e Dimas Oliveira Júnior lançam o livro “Garota Fenomenal- Celly Campello e o Nascimento do Rock no Brasil”. A biografia da cantora Celly Campello, que lançou vários sucessos inesquecíveis, como “Estúpido Cupido”, “Banho de Lua”, “Broto Legal”, “Túnel do Amor” e “Lencinhos Cor de Rosa”. Ela fez show, ao lado do irmão Tony Campelo para uma das festas de lançamento do livro “Sociedade Pernambucana”, na Blue Angel.



Guilherme Menezes e Dani Ribeiro na Oficina Francisco Brennand - Sheila Wanderley

O maior

O general Maurílio Ribeiro, comandante militar do Nordeste, revela que Caruaru tem o maior “Tiro de Guerra” do Exército do Brasil em todo o país.

Vilãs

As vilãs das novelas brasileiras estão de volta em uma nova coleção da C&A, que estampou camisetas com frases de personagens icônicas, como Carminha e Nazaré Tedesco.

Fiepe

A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco tem atualmente unidades no Recife, Caruaru, Araripina e Petrolina. O presidente Bruno Veloso já iniciou o processo de implantação de uma nova sede em Serra Talhada.

Cinema

Estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, o filme “Sílvio”, sobre Sílvio Santos, com Rodrigo Faro no papel principal e Poliana Aleixo no de Patrícia Abravanel, no episódio em que foi sequestrada, junto com pai, em 2001.

Andrea Arrais Rezende em nupcial - Sheila Wanderley

HOMENAGEM

A Assembleia Legislativa homenageou os 90 anos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco. O presidente do Crea-PE, o engenheiro civil Adriano Lucena, recebeu a placa comemorativa das mãos do deputado estadual Henrique Queiroz Filho.

FELICIDADE

No livro “Sempre Paris- Crônica de uma Cidade, Seus Escritores e artistas”, de Rosa Freire d'Aguiar, destacasse esta declaração de Suzy Solidor, cantora de cabaré, de 75 anos: “Vivi intensamente a agora, só quero esta vida calma, Nada de recordações. As pessoas felizes não têm história”.

AVIAÇÃO

Apesar de vários anúncios, não foi criada no Brasil uma empresa aérea low coast, muito comuns nos Estados Unidos e Europa. Têm tarifas bem mais baratas, com algumas restrições, com a cobrança por tudo; Pela reserva, pela escolha da poltrona, pela hora da viagem, pelas malas, inclusive as de mão.

Iluminação

Com recursos da Lei Rouanet, a Catedral de Brasília ganhará uma iluminação semelhante à do Cristo Redentor. Terá um jogo de luzes e cores para lembrar datas comemorativas.

Cinema

Especialistas revelam que a principal razão da expressiva queda de público nas salas de cinema, é o “streaming”, que leva lançamentos recentes às casas do espectador.

Tucanos

Na eleição de 2020, o PSDB elegeu 523 prefeitos, hoje tem apenas 310, uma queda de 41%. Tinha 55 vereadores nas capitais brasileiras, hoje são só 39.

Restaurantes



O Brasil tem apenas seis restaurantes com as duas estrelas do Guia Michelan: “D.O.M”, “Tuju” e “Evvai”, em São Paulo; e “Oteque”, “Oro” e “Lasai”, no Rio de Janeior.