A faixa azul precisa ser sinalizada e fiscalizada

Uma boa iniciativa para melhorar o transporte público é a faixa azul, privativa de ônibus e táxis. Infelizmente, a maioria delas, simplesmente não funciona. Estão sem a pintura nas ruas e sem fiscalização. Resultado é que os motoristas que decidem respeitá-las, ficam com cara de bobo vendo outros veículos usando as faixas sem qualquer respeito. Para serem eficientes, devem ter sinalização clara e multa para quem não as obedecem.

Domingo é dia de gente bonita: Gabriela Coutinho - Sheila Wanderley

Balanças

A BR-232 tem entre os motivos da sua degradação a circulação de carretas com peso excessivo, que não sofrem qualquer fiscalização. É um absurdo a rodovia não ter balanças para pesar os veículos, como acontece nas rodovias dos países de primeiro mundo.

Doutor

Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, arcebispo de Olinda e Recife, é doutor em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.

Cultura

Em função do seu conhecimento cultural em vários setores, como literatura, música, línguas, poesia e direito, o ministro do STJ Marcelo Navarro é chamado pelos colegas de “Enciclopédia ambulante”.

Absurdo

A coluna flagrou um rapaz andando de cavalo em plena Avenida Boa Viagem, com direito a circulada pela areia da praia.

Fortuna

O Banco Mundial divulgou relatório afirmando que a recuperação dos danos causados pela guerra na Ucrânia, exigiria recursos de R$ 2 trilhões. Já a recuperação da Faixa de Gaza é considerada, pelo menos no momento, impossível.

SUCESSO

O Ecad revelou que a música de Milton Nascimento mais regravada foi “Maria, Maria”, parceria com Fernando Brant, com 144 gravações cadastradas. O cantor, que completou 80 anos não é mineiro como se pensa: nasceu no Rio de Janeiro.

André Farias e Nataly Fonseca figuras de destaque na nossa cidade - Sheila Wanderley

Favorito

O biscoito “Maisena”, feito por várias marcas, é o mais vendido no Brasil. O “Cream Cracker” é o segundo.

Crise

A Polishop, que entrou em recuperação judicial, já chegou a ter 280 lojas, principalmente em shoppings centers. Atualmente são apenas 58, sendo que 17 correm o risco de despejo.

MOVIMENTO

BOM DOMINGO: “A verdadeira caridade abre os braços e fecha os olhos.” (São Vicente de Paulo)

A JORNADA Bett Nordeste, um dos maiores eventos de Inovação e Tecnologia para Educação, será realizada no Recife Expo Center nesta quarta e quinta-feira.

LIVIA Nunes, Camila Queiroz e Silvia Braz são algumas brasileiras que estão em Veneza para o Festival de Cinema.

CANTOR que está fazendo sucesso nas redes sociais é xará de um grande político pernambucano: Marcos Freire.



RAFAELLA Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, comemorou ontem seus 15 anos com festa luxuosa no hotel JW Marriott, em São Paulo





ECAD mostra que “Wonderwall”, foi a música mais tocada de Oasis no Brasil nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública.

ESTÁ em alta o Japão como destino de viagem. Desde 2023, após a isenção do visto brasileiro, muitos já deixaram de lado a eurotrip para conhecer o país asiatico.

MÃE dos filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam Di Matteo desistiu de brigar na Justiça pela herança ao tentar provar que havia uma união estável entre os dois.

ANIVERSARIANTES Alexandra Morais, Bruna Siqueira Campos, Caetano Gomes da Silva, Diva Melo, Eduardo Vital, Fernando Catão, Fernando Didier, Gabriel Trigueiro, Maria Adélia Bandeira de Mello, Maria do Carmo de Andrade Lima, Maria Helena Wolfenson Maroja, Nicole Dantas Perez, Rossano Araújo, Tadeu Aguiar e Thereza Dias Sampaio.

