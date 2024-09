Gipsy Kings é grande atração de Réveillon no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O réveillon Volare, no Recife Expo Center, será, com certeza a mais badalada comemoração da chegada de 2025 no Recife. Terá como grande atração o Gipsy Kings grupo musical composto por ciganos que tocam rumba flamenca e já ganhou vários prêmios Grammys. E também Letícia Bastos, a orquestra de frevos do maestro Spok e a bateria da Escola de Samba Mangueira. Evento terá buffet, com delícias do Bargaço. À meia noite, show pirotécnico em frente ao Novotel Recife Marina.

Inclusão

Foi aprovado o projeto de lei da deputada Iza Arruda, que obriga a União a manter um cadastro específico de trabalhadores com transtorno do espectro autista. Segundo ela, é mais um passo para a garantia de oportunidades iguais para todas as pessoas.

EDUCAÇÃO

A Universidade de Pernambuco abriu 1,8 mil vagas para graduação a distância nos cursos de Administração Pública e licenciatura em Ciências Biológicas, Letras, História, Pedagogia e Ciências da Computação. As inscrições estão abertas até 4 de setembro.

CINEMA

O cineclube Encontros do Cinema Pernambucano, realizado no Bar Super 8, está em turnê pela Europa exibindo filmes pernambucanos e propondo debate com os participantes. Depois de passar em Paris e Bruxelas, a próxima parada é em Berna, na Suíça, no dia 6 de setembro.

PINTURA

Um menino de dois anos, chamado Laurent Schwarz, pinta quadros coloridos e abstratos por diversão, mas acabou encantando diversas pessoas do mundo. Obras já receberam o lance de até R$1,6 milhão.

Confissão

Em entrevista na TV Cultura, que, a pedido dela, só foi exibido depois da sua morte, Clarice Lispector revelou que várias vezes escreveu algo e logo depois rasgou: ''Era um pouco de raiva comigo mesma, tô meio cansada de mil, agora que eu morri, vamos ver se eu renasço de novo.”

Fake News

A Caixa Econômica Federal negou a informação de um usuário de um fórum internacional, que anunciou a venda de informações pessoais de brasileiros com registro no FGTS, que teria gerado inúmeros golpes e roubos.

NORDESTE

A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que ocorre de 6 a 15 de setembro de 2024, contará novamente com a presença do Espaço Cordel e Repente, um espaço que remete inteiramente à cultura nordestina. Terá declamação de cordel, de poesias, além de oficinas de xilogravura.

Amor

Para dirigir “O Grande Encontro- o Musical”, o ator, cantor e dançarino Jarbas Homem de Mello, marido de Cláudia Raia, usou as lembranças de um amor de juventude, vivido no Recife. “Para ele foi reencontrar uma época da vida em que fui muito nordestino. Uma fase linda de juventude em que tive um grande amor em Boa Viagem.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A felicidade pertence aos que fazem os outros felizes.” (São João Maria Vianney)

Começa hoje a 3ª edição do Capibaribe Festival no Novotel, às 16h.

Está acontecendo até o dia 15, a segunda edição do Estação do Café 2024, no Plaza, com circuito variado da bebida.

O Vidya Studio abriu uma nova unidade em Casa Forte, com o MUzito.

O show do Mundo Bita “Crescer e Aprender" estreia turnê nacional no Recife, no Teatro RioMar, no dia 15 de setembro.

Pesquisa do Ecad mostra que “Wonderwall”, foi a música mais tocada de Oasis no Brasil nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública.

Malu Borges e Nanda Figueiras usam bolsas inusitadas, como de baguete, pombo e sapo.

Point de encontros para jogar vôlei e futvôlei, chega em breve com nova unidade na Zona Sul, o Prainha ZS.

Pedro Sampaio lança o seu segundo álbum, intitulado “Astro”, nesta quarta-feira, às 21h.

Aniversariantes

Ana Amélia Tavares de Oliveira, Ana Nogueira, André Aguiar, Frederico Pernambucano de Melo, Inácio Feitosa, Luiz Henrique Vieira, Melchiades Montenegro Filho, Ricardo Pereira de Carvalho, Simone Magalhães, Sueli Bahia e Tácito Pimentel.