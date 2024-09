Musical "Cordel do Amor sem Fim - ou A Flor do Chico" chega ao Recife com sessões gratuitas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após passar por mais de 27 cidades. o musical “Cordel do Amor sem Fim - ou A Flor do Chico”, do grupo Os Geraldos, chega ao Recife para dupla apresentação com ingressos gratuitos, no Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem. O espetáculo acontecerá nos dias 5 e 6 de setembro, às 20h - os ingressos já podem ser retirados no Sympla e também uma hora antes de cada apresentação na bilheteria do teatro.

O espetáculo é apontado como um "Romeu e Julieta" ribeirinho com estética barroca mineira, apresentando três irmãs que vivem em Carinhanha, uma cidade do sertão baiano, às margens do Rio São Francisco. A mais nova das moças, às vésperas de seu noivado, apaixona-se por um viajante no porto, um acaso que muda o rumo de todas as personagens dessa história sobre a espera, o tempo e o amor. Com músicas tocadas e cantadas ao vivo por elenco de 12 atores, a obra traz canções da Música Popular Brasileira.



SERVIÇO

“Cordel do Amor sem Fim - ou A Flor do Chico”

Dias 5 e 6 de setembro (quinta e sexta), às 20h

Teatro Luiz Mendonça – Parque Dona Lindu: Av. Boa Viagem, s/n - Boa Viagem, Recife

Informações: (81) 3355.9821

Ingressos gratuitos - Retirada no Sympla e uma hora antes de cada sessão na bilheteria do teatro

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: 60 minutos

Capacidade: 587 lugares