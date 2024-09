Rádio Jornal inicia sabatinas com candidatos à Prefeitura do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A partir de hoje, de segunda a sexta, a Rádio Jornal realiza sabatinas com os oito candidatos que concorrem à Prefeitura do Recife nas Eleições 2024. Todas as entrevistas serão realizadas às 11h, com Natália Ribeiro e Igor Maciel. O debate de hoje será com o atual prefeito, João Campos, e seguem depois, nesta ordem, Dani Portela; Daniel Coelho; Gilson Machado; Tecio Teles ; Simone Fontana; Victor Assis e Ludmila Outtes, finalizando no dia 11 de setembro.

CINEMA

A sexta edição do MOV - Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco começa nesta terça e vai até o próximo sábado, no Teatro do Parque e no Cinema da Fundação. A estreia será com o longa “Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo”.

O arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido recebe a medalha Dom Helder Câmara ladeado pelo presidente da OAB, Fernando Ribeiro Lins e o arcebispo Dom Paulo Jackson - Arquivo Pessoal

TECNOLOGIA

A Arena Pernambuco recebe de quarta ao próximo domingo, o maior festival internacional de tecnologia, empreendedorismo, ciência e inovação, o Campus Party. Com apoio do Governo Estadual, o evento espera receber visitantes de outros estados.

CHOCOLATE

Para o Rock In Rio, o Kit Kat e o TikTok criaram em conjunto um sabor de chocolate branco com tutti frutti, especial para o festival, e será distribuído gratuitamente para o público.

GERAÇÃO Z

Segundo a pesquisa do site UsWitch, realizada com duas mil pessoas, os jovens e adultos de 18 a 34 anos preferem se comunicar por mensagem de texto ou áudio, ao invés de ligações telefônicas.

Sandra Janguiê aproveita temporada na Argentina - Arquivo Pessoal

GRÉCIA

Na Grécia, autoridades afirmaram terem tirado em média 100 toneladas de peixes mortos ao redor do porto de Volos, um destino bem procurado no verão. Cientistas relataram que a causa se deu pelas mudanças climáticas e pelo mal uso da água.

Paralimpíadas

Um detalhe sobre as Paralimpíadas é que muitos atletas não são deficientes por fatores genéticos e acidentes, mas por violência, principalmente doméstica, no caso das mulheres.

Culinária

Muito agregador para a nossa cultura a participação do Chef Rapha Vasconcellos durante o Festival Delícias do Brasil, no Rio de Janeiro, que representou Pernambuco ao lado de grandes nomes da gastronomia brasileira.

Solidariedade

Será no Spettus, em 01 de outubro, o Happy Hour Rosa, promovido pela AAJUPE, presidido por Sandra Paes Barreto e Amanda Campos. As anfitriãs reunirão convidadas do nosso mundo social e irão arrecadar fundos para a causa do câncer de mama. Evento será regado ao som de Clara Sobral e Kelly Oliveira.