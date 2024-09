Bonita homenagem para Erika Ferraz

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cacyone Gomes prestou homenagem a Erika Ferraz por sua posse na presidência do Instituto dos Advogados de Pernambuco. Ao lado de Antônio Lavareda, ofereceu um maravilhoso almoço no apartamento deles na Avenida Boa Viagem, que tem uma fantástica pinacoteca Um encontro amigo e descontraído, com conversas gerando sobre justiça e política, animado por um grupo musical e irrepreensível cardápio. Estavam lá, grandes nomes do magistério e do Direito Pernambucano: Bruno Cavalcanti, com Tereza Nóbrega, Ivanildo Figueiredo, com Andréa Albuquerque, Francisco Queiroz, Alexandre Assunção e Walber Agra. E mais Álvaro Jucá e Soninha Lopes.





Antônio Lavareda, Erika Ferraz, Cacyone Gomes e Álvaro Jucá - Sheila Wanderley/Divulgação

SENADORES

Pernambuco brilhou na premiação do site jornalístico Congresso em Foco. Humberto Costa foi eleito o melhor senador do Nordeste e o segundo do Brasil. A senadora Teresa Leitão, a segunda melhor do Nordeste e a quinta melhor do Brasil.

Encontro de juristas no apartamento de Cacyone Gomes e Antônio Lavareda: Andréa Albuquerque, Ivanildo Figueiredo, Breno Cavalcanti, Thereza Nóbrega, Walberto Agra e Francisco Queiroz - Sheila Wanderley/Divulgação



HOMENAGEM

Norma Maranhão será a grande homenageada do Congresso Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, que acontece entre os dias 19 e 21, em Salvador. Vai receber medalha de ouro em reconhecimento ao seu trabalho pela radiologia brasileira.





ADELE

A cantora Adele anunciou uma nova pausa na carreira, mas desta vez, para um longo período de reclusão. Ela revelou, durante show no final de semanas, que precisa descansar após três anos de apresentações. Uma delas assisti, em Las Vegas, sensacional.

Dandarah Cavalcanti em evento na Universidade de Seul na Coreia do Sul - Arquivo Pessoal



GASTRONOMIA

Jarbas Vasconcelos foi uma presença muito festejada no final de semana no Sal e Brasa Jardins, nas Graças.





TENDÊNCIA

O fenômeno "Fooh" (Future Out Of Home), é a nova tendência da publicidade. Cria campanhas personalizadas em tempo real, que interagem transformando os ambientes em uma tela viva. Um grande exemplo foi a ação da Barbie gigante caminhando em Dubai, no lançamento do filme.





DIÁLOGOS

A Federação das Indústrias de Pernambuco promove hoje e amanhã, diálogos com os candidatos a prefeito do Recife.





NA SINAGOGA

Cumprindo sua missão de disseminar a cultura judaica, o Museu Sinagoga Kahal Zur Israel, na rua do Bom Jesus, promove o ciclo de palestras As Múltiplas Faces do Judaísmo. No dia 12 teremos palestra com o rabino David Weitman, da Sinagoga Beit Yaacov, em São Paulo.





FORTUNA

Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira sócios da Americanas aumentaram sua riqueza em R$ 42 bilhões desde que a gigante do varejo revelou uma fraude contábil de aproximadamente R$ 40 bilhões.





PESQUISA

Mais de 80% dos dos adolescentes brasileiros têm dois ou mais fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, como problemas cardiovasculares e diabetes, segundo pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais e de São Paulo.