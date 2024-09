A simpatia do vice-presidente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Leia a coluna de João Alberto desta quarta-feira (05), com informações da sociedade, economia e política de Pernambuco e do Brasil

Um detalhe chamou atenção na recente passagem do vice-presidente Geraldo Alckin, para particirar de eventos no Recife: sua simpatia, junto com a esposa Lu, que o acompanhou. Atendeu a todos com a maior cordialidade, não se furtou a tirar retratos e revelou o carinho especial pelo Recife, onde tem, confessou, muitos amigos queridos. Um gentleman na melhor acepção do termo,

WINE & ART

O mestre Adilson Torreão re[une figuras de destaque no nosso mundo feminino para nova edição do “Woman’s Wine & Arte, hoje, às 17h, no Entre Vinhos. Em destaque palestra de Eduarda Figueiredo sobre harmonização.

ANO NOVO

O réveillon do Recife, no Polo Pina, será maior neste ano, com quatro dias de grandes shws.

LASER

O pernambucano Moisés Wolfenson assumiu a presidência da Sociedade Brasileira de Laser e vai comandar congresso nacional da especialidade, no início de 2025, no Recife Expô Center.

CORAÇÃO

O Náutico foi escolhido o “Time do Coração” no sorteio desta semana da “Timemania.”

Lu Alckmin e Ana Paula Vilaça, no Mirante do Paço - Arquivo Pessoal

CASAMENTO

Maria Luísa, filha de Carla Figueiroa e Luís Arsênio Tavares da Silva Filho e Carlos, filho de Fernanda e Carlos Cavalcanti de Melo casam dia 14, na Oficina Cerâmica Francisco Brennand.

SEM MORDOMIA

A Azul confirmou uma redução temporária em seu serviço de bordo. A companhia informa que, devido a desafios no abastecimento, o serviço de snacks será oferecido, momentaneamente, com cardápio adaptado.

A procuradora Zulene Santana e o desembargador Fernando Cerqueira, em evento jurídico - Sheila Wanderley/Divulgação

FASHION

A grife pernambucana “Marie Mercié” participará da”Who’s Nest, em Paris, de domingo a terça-feira da “Coterie, em Nova York, entre os dias 22 e 24.

PONTO FINAL

Em recuperação judicial, a “Americanas” encerrou as atividades dos sites de compras “Submarino” e “Shoptime”, que pertenciam ao grupo e que fizeram muito sucesso. Clientes e estoques serão incorporados à Americanas.com.

MOVIMENTO

BOM DIA: “Os homens não são prisioneiro do destino, mas de suas próprias mentes.” (Franklin Roosevelt)

ANIVERSARIANTES: Adriana Paranhos Machado Guimarães, Alexandre Guerra, Andréa Lins, Andressa Cavalcanti, Eliezer Menezes, Enildo Heráclio de Queiroz, Fernando Ferro, Jaime de Queiroz Lima Filho, Luciano Siqueira, Luiz Ataíde Júnior, Maciel Dias, Marco Antônio Ferraz, Maria das Mercês Lima, Ney Cavalcanti, Norma Villa Nova de Lima, Raphael Acioli e Taciana Queiroz Galvão.

A CAMPUS Party Nordeste 2024, que acontece até domingo na Arena Pernambuco e terá operação especial de ônibus do Grande Recife Consórcio de Transporte.

EVELLYN Barbosa, Evelyne Maia e Rafaela Amorim brilharam com os looks usados na sessão especial da influencer Eduarda Egito na pré-estreia de “Beetlejuice”

FÁBIA Valente lança terça-feira o “FV Tech”, evento que irá apresentar suas novas tecnologias para rejuvenescimento, tratamento de flacidez, celulite e cicatrizes.

FLÁVIO Andrade apresenta o “Jogando Conversa Fora” amanhã, no Teatro RioMar Recife.

TARCÍSIO do Acordeon e Márcia Felipe anunciaram novos projetos, em evento no “La Casa”, em Casa Forte.

LADY Gaga afirmou que teve que "desaprender a cantar" para atuar como Arlequina no segundo filme do Coringa.

EM 2023, Nova York estabeleceu restrições nos aluguéis de curta duração e, desde então, o Airbnb teve uma queda de 83% nas reservas.

DESDE 2022, celebridades apostaram em cabelos mais curtos, os famosos blunt bob 's. Agora, o cabelo longo volta a brilhar. Nos mais recentes desfiles e festivais, fashionistas aparecem de cabelos grandes e com volume.