Mônica Martelli vem ao Recife apresentar 'Minha Vida em Marte'

Espetáculo será no Teatro Guararapes no dia 26 de outubro

O espetáculo Minha Vida em Marte, protagonizado por Mônica Martelli, volta ao Recife depois de cinco anos para apresentação única no Teatro Guararapes, dia 26 de outubro. A peça já foi vista por mais de 380 mil pessoas ao redor do Brasil.

Minha Vida em Marte traz a personagem Fernanda casada há oito anos e em crise no casamento. Vamos ver a protagonista tentando encontrar saídas para as intolerâncias diárias que a rotina traz, a falta de libido, o acúmulo de mágoas e as expectativas frustradas. “A personagem luta contra o medo da separação, o medo da solidão, o medo de ressignificar sua vida e, claro, o medo de se separar com 45 anos numa sociedade machista onde a mulher não tem permissão para envelhecer”, explica Mônica.

Mônica Martelli - Camila Cara



Tendo como inspiração suas próprias experiências, Mônica leva ao teatro um monólogo bem-humorado que aproxima através do riso e leva homens e mulheres à reflexão. E assim a atriz se confirma como uma das autoras brasileiras que melhor traduzem o comportamento feminino moderno. Desde que estreou, em 2017, Minha Vida em Marte passou por dezenas de cidades brasileiras e resultou no filme que recebeu mais de cinco milhões de espectadores aos cinemas.

SERVIÇO

Minha Vida em Marte, com Mônica Martelli



Dia 26 de outubro de 2024, às 21h

Teatro Guararapes: Centro de Convenções de Pernambuco

Informações: (81) 4042-8400

Ingressos: https://cecontickets.com.br/minha-vida-em-marte-de-monica-martelli__2000