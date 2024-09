O desfile de Sete de Setembro em Brasília terá quatro temas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O desfile comemorativo à independência do Brasil amanhã, em Brasília, terá como tema central "Democracia e Independência! É o Brasil no Rumo Certo". Vai ter quatro desdobramentos: Olimpíadas, Retomada da vacinação, Presença do Brasil no G20 e Reconstrução do Rio Grande do Sul. Entre os que vão desfilar alguns medalhistas da Olimpíada de Paris. No Recife, o desfile voltará a acontecer na Avenida Mascarenhas de Moraes e será aberto pelo general Maurílio Ribeiro, comandante militar do Nordeste, e a governadora Raquel Lyra, a bordo do Lincoln Continental 1933 do governo do Estado, que sai apenas neste dia durante o ano.

MEIO SÉCULO

Os 50 anos do Hospital Albert Sabin foram comemorados com coquetel que reuniu figuras de destaque no nosso mundo político, médico e empresarial. Momento de destaque foi o discurso de George Trigueiro, filho de Alberto Trigueiro, fundador do hospital e atual diretor operacional médico.

FUTEBOL

Vinicius Jr. é o único brasileiro indicado ao Bola de Ouro 2024. O momento faz refletir sobre os tantos anos que o Brasil honrava o título de "país do futebol’’. Hoje em dia, poucos jogadores se sobressaem.

NOMES

Segundo o IBGE, existem mais de 130 mil nomes diferentes no Brasil, no entanto, alguns se destacam pela frequência. Helena, Alice, Laura, Miguel e Arthur foram os nomes mais usados nos bebês no país em 2024.

PIPOCA

Viralizou a pipoca “da Virgínia e das Marias”, que na verdade é da marca “Chocolat Du Jour”. A influencer sempre posta comendo com as filhas e impressionou os internautas, pois custa R$165.

PATRIMÔNIO

A governadora Raquel Lyra deu uma bela contribuição para embelezar o centro do Recife, com as obras de restauração da Matriz de Santo Antônio, do Cinema São Luiz e do prédio onde funcionou o Diario de Pernambuco, na Praça da Independência

EM NORONHA

Acontece até amanhã o “Noronha Weekend 2024, um festival de quadro dias, que reúne música, festas exclusivas e a energia vibrante, com vários eventos exclusivos. Dispensável dizer que a ilha está superlotada.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A fé não está no corpo que se inclina, mas na alma que crê.” (Santo Agostinho)

O ESPETÁCULO “Cordel do Amor sem Fim - ou A Flor do Chico”, do grupo “Os Geraldos” será mostrado neste final de semana no Teatro Luiz Mendonça.

AS RUÍNAS de uma vila grega, submersa por décadas, emergiram após uma seca causada por temperaturas recordes.

RAQUEL Lyra e Priscila Krause participaram da abertura do Campus Party Nordeste na Arena Pernambuco.

ATÉ domingo está acontecendo o Festival Gastronômico Torresmo Fest no Pernambuco Centro de Convenções, com entrada gratuita.

A EXPOSIÇÃO “Humanidade e Seus Monstros”, de Ester Araújo, termina domingo, na Rua do Bom Jesus.

NA PRIMEIRA metade do ano, quase 40 mil pessoas morreram sozinhas nas suas casas no Japão, isso por conta das famílias hiper pequenas e déficit de natalidade.

UMA curiosidade sobre o craque Cristiano Ronaldo é que ele não deixa os filhos terem acesso às redes sociais, inclusive o filho mais velho, de 14 anos.

DISCRETA e com patrimônio de R$ 110,17 bilhões, Vicky Sarfati Safra é a mulher mais rica do Brasil.

