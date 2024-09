O Ruizito Mar vai ocupar espaço do antigo Bargaço

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Já está definido o destino do espaço que o restaurante “Bargaço” ocupava no Pina, na sede do Clube Líbano Brasileiro. Será o “Ruizito Mar” comandado por Rui Silva, que tem vitoriosa carreira na gastronomia e uma unidade de muito sucesso no RioMar. A nova casa será especializada em frutos do mar e deve abrir ainda neste ano.

O secretário da agricultura, Cícero Moraes, e a esposa Carolina, no evento dos 50 anos do Albert Sabin - Júnior Souza/JC Imagem

RÉVEILLON

A cantora Alinne Rosa será a grande atração da Festa de Ano Novo do Samoa Resort de Muro Alto, que já está com 90% de ocupação.

NA BAHIA

Karla e Álvaro Dantas e Ana e Nelson Bezerra passam o final de semana no Hotel Tivoli da Praia do Forte, na Bahia, participando do Fórum CEO Brasil do Experience Club.

RETA FINAL

A campanha eleitoral entra na reta final. Falta exatamente um mês para a eleição dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

Márcio Guiot, presidente do Porto de Suape no jantar que ofereceu, no restaurante Filipe, ao presidente do Porto de Houston, John Maseley; e a José Luiz Vidal, da Câmara de Comércio Brasil-Texas - Arquivo Pessoal

PINTURA

Vânia Coutinho abre hoje, na Galeria Raiz, na Rua da Moeda, a mostra A Poética Contemporânea, com telas da sua nova fase.

REDE SOCIAL

A rede social Bluesky teve crescimento de 2 milhões de novos usuários após o banimento do X no Brasil. O app está no posto de número 1 em downloads no país, superando o Threads, concorrente da Meta.?

ARTE E MODA

Keka Tenório lançou uma coleção de linho e viscose pintada com estampas de Mayssa Leão. São várias estampas com detalhes das telas mais famosas da artista.

SOLIDARIEDADE

Tanagra Tenório e Frei Damião promovem bingo na próxima semana, com comidas típicas e animação para arrecadar fundos para o Natal Sertanejo, projeto que já conta com muitos confirmados do nosso mundo social e levará comida para 20.000 pessoas no sertão do Araripe e na cidade de Coremas, no sertão da Paraíba.

APOSTAS

Com a prisão da influencer Deolane Bezerra, acusada de envolvimento com jogos ilegais de apostas, cabe o alerta: as empresas também estão contratando crianças para as divulgações, algo que beira o absurdo, na visão de especialistas do direito.

Paula Carolina, em evento imobiliário - Gleyson Ramos

DOAÇÃO

A Fundação Hemope promove evento terça-feira em homenagem a 19 doadores cadastrados no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, com o intuito de incentivar a ação.

ELÉTRICO

Dentro do seu projeto Trilha Verde, que visa contribuir com o fim dos meios de transporte a combustão em Fernando de Noronha, a Neoenergia está levando para a ilha o primeiro dos 14 buggys 100% elétricos, fabricados no Brasil. Vai ser destinado ao trade para uso de locação para os turistas.

HERÓI

A Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou proposta do deputado Sileno Guedes, incluindo o nome de Ariano Suassuna no livro ”Panteão dos Heróis e Heroínas de Pernambuco Fernando Santa Cruz.

IMÓVEIS

Oferta de imóveis de até R$190 mil representaram 20% dos lançamentos imobiliários nos recentes 12 meses na Região Metropolitana do Recife. É resultado da pesquisa “Panorama do Mercado Imobiliário” da Ademi, que passou a medir imóveis enquadrados no programa estadual Morar Bem.