Fundação Pedro Paes Mendonça comemora os 35 anos em Sergipe

Nosso presidente João Carlos Paes Mendonça segue amanhã, com Auxiliadora, para a Serra do Machado, em Sergipe. Mantendo uma tradição de muitos anos, vai assistir ao desfile cívico do 7 de Setembro dos alunos do Centro de Educação da Fundação Paes Mendonça. Atualmente, 280 crianças e jovens estudam na escola em horário integral, com quatro refeições diárias, fardamento e material didático. E estará à frente da comemoração dos 35 anos da Fundação Pedro Paes Mendonça, marcada pela inauguração, em 1989, do Lar Dona Conceição, que faz um trabalho maravilhoso de acolhimento a idosos da região com toda estrutura. A atuação da Fundação inclui também prática esportiva, banda de música e esquema de transporte para jovens que estudam em faculdades de Aracaju, Itabaiana e Ribeirópolis.

Encontro do senador Fernando Dueire, o ministro José Múcio Monteiro e o deputado Jarbas Vasconcelos Filho - Jaqueliny Ortiz/Divulgação

SEM DEBATE

Recife é a única capital brasileira que ainda não teve debate entre os candidatos a prefeito.

NA TV JORNAL

Fred Leal, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife, é o entrevistado do “João Alberto na Jornal”, hoje, às 13h30. Fala das principais ações da entidade, dos problemas do comércio do centro e relembra a Loja Viana Leal, de sua família, ícone no centro da nossa cidade.

TÉCNICO

Apesar da má atuação na Olimpíada de Paris, a Confederação Brasileira de Voleibol decidiu manter Bernardinho como técnico da seleção brasileira masculina de voleibol.

A desembargadora federal Joana Lins, ladeada pelas irmãs Juliana Lins e Júlia Pereira, as três filhas do saudoso Tarcísio Pereira - Arquivo Pessoal

CARRÕES

O sultão de Brunei, pequena nação asiática, Hassanal Bolkiah, de 76 anos, um dos homens mais ricos do mundo, é dono da maior coleção particular de carros de luxo, de acordo com o Guiness Book. São sete mil veículos, incluindo vários modelos Ferrari, Rolls-Royce, Porsche e McLaren. Alguns são peças raras, exclusivas, feitas por encomenda, fazendo com que a coleção custe R$ 2 bilhões.

SAMBA

Felipe Carreras celebra aprovação do projeto que reconhece o samba como manifestação da cultura popular brasileira, que agora segue para sanção presidencial.

BOXE

Depois da série de problemas em Paris, sobre as regras de elegibilidade de gênero, o Comitê Olímpico Internacional estuda tirar o boxe na Olimpíada de Los Angeles.

Durante evento sobre energia renovável, Renato Cunha, presidente do Sindaçucar, Ana Luiza, secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade de Fernando de Noronha e André Teixeira Filho, presidente da Adepe - Antônio Holanda/Divulgação

ALTURA

As duas grandes medalhistas do mundo são baixas: Simone Biles tem 27 anos e mede 1,42M. Já Rebeca Andrade tem 25 anos e 1,55M de altura. As duas pesam 46 quilos.

FECHADO

Devido às obras de reforma do Teatro da Universidade Federal de Pernambuco, que fica junto, o Cinema da UFPE está fechado temporariamente por questão de segurança.

GUARANÁ



O empresário Jaime Vita revela que o refrigerante Família Vita, com o mesmo sabor do lendário guaraná Fratelli Vita, está produzindo oito mil unidades por mês, que podem ser encontradas em 50 pontos de vendas do Recife, especialmente delicatéssens.

LOTADA

A exemplo do que aconteceu na Olimpíada, Paris está lotada neste período da Paralimpíada que termina hoje. Os hotéis permanecem com 100% de ocupação e com diárias bem elevadas.