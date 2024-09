O Bargaço vai abrir filial de restaurante japonês

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O “sushiman chef” Vinicius Kikuti, depois de especializações no Japão, abriu em Petrolina o 777 Sushi Bistrô, que se transformou numa das maiores atrações da cidade e entrou na lista dos melhores restaurantes japoneses do país. Ele será o consultor do restaurante japonês que o grupo Bargaço está instalando no andar de baixo da sua unidade anexa ao Novotel Recife Marina. O nome ainda está sendo escolhido e abertura acontecerá no final do mês.

COINCIDÊNCIAS

Gabriel Galípolo, indicado à presidência do Banco Central, teve uma longa conversa com Fernando Dueire, no gabinete do senador. Os dois são economistas, arianos e nasceram em 14 de abril. Os dois trabalharam em projetos de parceria público privada, Dueire com Jarbas Vasconcelos, em Pernambuco, e Galípolo, com José Serra, em São Paulo.

LANÇAMENTO

Uma das figuras mais queridas da nossa magistratura, o desembargador Luiz Carlos Figueiredo lança quinta-feira, na Escola da Magistratura de Pernambuco, seu livro, que é interessante a partir do título “Vovô é Fera; Vovó só fala M....”. De forma bem humorada, relata fatos da sua infância e juventude e, principalmente da sua atividade na magistratura pernambucana, inclusive como presidente do TJPE.

FILME

Estreia quinta-feira nos cinemas do Recife o filme “Sílvio”, sobre Sílvio Santos, com Rodrigo Faro no papel principal.

SHOPPING

O Shopping Recife celebra seus 45 anos, apresentando seu plano de expansão, com novos empresariais e espaço gastronômico vip, em evento exclusivo na Casa Cor Pernambuco.

CASA COR

Carla Cavalcanti, Isabela e Gabriela Coutinho comandam sábado a abertura, para convidados da Casa Cor Recife, que acontecerá no Palazzo Itália, belo casarão no Recife Antigo. Depois, abrirá para o público.

RIFADO

Apontado há muitos meses como o candidato de Arthur Lira a sua sucessão na presidência da Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, foi literalmente substituído por Hugo Motta, do Republicanos da Paraíba.

DOR

O neurocirurgião e membro da Sociedade Brasileira de estudo da dor Luiz Severo lança amanhã na Bienal do Livro de São Paulo, o guia “Você não Precisa Sentir Dor”, sobre como lidar com a dor crônica.

IPTU 2025

A Secretaria de Finanças do Recife reforça a orientação para que os contribuintes solicitem a Nota Fiscal de Serviços eletrônica ao contratar qualquer serviço na cidade. A ideia é gerar créditos até 31 de outubro para abater no valor do IPTU 2025.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “Um dos segredos da felicidade é não fazer de um aborrecimento uma desgraça.” (Françoise Giraud)

MAYRA Rossiter brilha como modelo da nova coleção da Bruna Paz Brand.

AS CADEIRAS do estádio da Ilha do Retiro começaram a ser revitalizadas e impermeabilizadas.

O GOVERNO federal enviou proposta ao Congresso Nacional sobre o orçamento que inclui o aumento do salário do mínimo para R$ 1.509.

EMOCIONANTE o vídeo que mostra o carinhoso abraço entre os amigos Gilberto Gil e Milton Nascimento.

A PERNAMBUCANA Joyce Alane se apresenta hoje no Coala Festival, em São Paulo.

DE ACORDO com a Bloomberg, a atriz, cantora e empresária Selena Gomez alcançou o patrimônio de R$ 6 bilhões.

DOS ADULTOS norte-americanos, 32% apoiam a proibição do “TikTok” no país, algo muito improvável.

BELL Marques celebrou aniversário com a esposa Ana e os filhos, que também são cantores, Pipo e Rafa Marques.

ANIVERSARIANTES Amadeu Dias, Ana Elizabeth Vieira, Clodoaldo Torres, Eneida Souza, Helena Ribemboim, Margarida Monteiro, Roberto Bosco e Vera Montezuma.

COLUNA DE JOÃO ALBERTO NO SOCIAL 1: O CAFÉ DA MANHÃ DO PERNAMBUCANO.