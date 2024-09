Orquestra Criança Cidadã mostra o Concerto pela Paz

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Myrna e João Targino comandam hoje, às 19h30, no Santa Isabel, o concerto comemorativo aos 18 anos da orquestra Criança Cidadã, este notável projeto social, que tem revelado grandes talentos musicais entre jovens da comunidade do Coque. O maestro José Renato Accioly vai reger o Concerto pela Paz realizado para o Papa Francisco, no Vaticano, com a participação de músicos russos e ucranianos. Também atuarão dois ex-alunos que têm carreira internacional, Antonino Tertuliano e Isaías Tavares, o barítono Guilherme Rosa e o cantor infantil Ricardo Neto.

O NOME

O restaurante japonês que vai funcionar na parte inferior do “Bargaço”, vai se chamar “Marina 777”. Será uma homenagem do “sushiman chef” Vinicius Kikuti, que será o consultor gastronômico do espaço, à sua filha Maria e à Marina, do Novotel Recife Marina.

ROBÓTICA

A Secretaria de Educação do Recife promove, a partir de hoje no Recife Expo Center, a segunda edição do Festival de Programação e Robótica do Recife, que deve reunir quatro mil estudantes. O festival vai sediar duas novas disputas, o Rec_Line, com foco em arduino, e a etapa nacional do First Lego League Explore (FLL). As atividades seguem até a próxima sexta-feira.

DEBUTANTE

O casal Carla Patrícia e Odilon Cunha Filho comemorou os 15 anos da filha Maria Letícia.

TÉCNICOS

Daniel Paulista, que não aceitou o convite do Sport, acabou demitido pelo CRB. O time alagoano contratou Bruno Pivete, que era do Náutico, para tentar salvar o time da queda na Série B. Já Hélio dos Anjos poderia voltar a comandar o Náutico.

INOVAÇÃO

Bruna Oliveira participa de bate-papo hoje no Grupo JCPM. Depois segue para São Paulo onde fará palestra sobre sobre empreendedorismo no Festival RME.

NO LIBANO

Como nosso companheiro Fernando Castilho revelou, o Bode do Nô fez a melhor oferta pelo aluguel e ganhou a disputa pelo espaço na sede do Libano, onde funcionou “Bargaço”. Será num prédio totalmente diferente, a ser construído pela Moura Dubeux e deve se chamar “Marisqueira do Nô".

ESTREIA

O mestre Álvaro Dantas passa esta semana em São Paulo, acompanhando a fase do Ícone da capital paulista. Clínica passa a funcionar em regime soft oppening e hoje tem agendadas consultas com os três primeiros pacientes.

PERNAMBUCO

A governadora Raquel Lyra anunciou ontem a parceria para que os serviços do INSS sejam disponibilizados no Expresso Cidadão e, na ocasião, assinou a doação do Edifício Segadas Viana, antigo prédio do INSS, para ser transformado em moradia popular pelo governo.

ELEIÇÕES

O presidente Lula anunciou a autorização do uso das Forças Armadas para a garantia da votação e também da apuração das eleições deste ano, nos locais e período definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral.

PREMIAÇÃO

O filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, ganhou o prêmio de melhor roteiro com os brasileiros Murilo Hauser e Heitor Lorega, no Festival de Veneza.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A base de todo o estado é a educação de sua juventude.” (Diógenes)

FOI emocionante o chá revelação da primeira filha de Maria Eduarda Costa e Ulysses Pernambucano. O momento de descoberta do sexo foi por meio de uma música na voz de Joyce Alane.

LUCINHA Cascão assinou o bolo de rolo do casamento de Ana Luiza Sultanum e Henrique Lorena em Fernando de Noronha.

ESTUDOS da Unesp mostraram que a prática de esportes na infância traz benefícios ao coração que duram a vida inteira.

NASCEU José Leonardo, filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe.

AMELIE Voigt Trejes é a bilionária mais nova do Brasil, segundo a lista Bilionários Brasileiros 2024 da Forbes. Ela tem 19 anos e um patrimônio de R$ 3,27 bilhões.

APÓS meses, Kate Middleton contou ter concluído a quimioterapia preventiva que realizava para tratar um câncer.

RICARDO José Santos faz bom trabalho como superintendente dos Correios em Pernambuco.

FINALMENTE a “Shark Beauty” chegou ao Brasil. A marca é concorrente da “Dyson” que apesar de desejada, só podia ser comprada nos Estados Unidos.

ANIVERSARIANTES Anabela Lacet, Beta Ludmer, Flávia Coelho, João Recena, José Ricardo Diniz, Marcelo Salazar, Marcina Pontual, Mônica Ayub, Otávio Moraes, Rilda Andrade, Roberta Freitas, Sarita Martins, Yanê Valença e Yves Ribeiro.