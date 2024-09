Um dia de muita emoção para João Carlos Paes Mendonça

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Leia a coluna social desta terça no seu Jornal do Commercio

João Carlos Paes Mendonça teve uma das maiores emoções da sua vida, domingo, ao chegar à Serra do Machado, povoado onde nasceu, no município de Ribeirópolis, em Sergipe. Como faz todos os anos, foi, com Auxiliadora, assistir ao desfile estudantil do 7 de setembro. Lá teve a surpresa de encontrar todos os diretores do grupo JCPM e os netos Marcelo, João Carlos e Renato. Foi quando descobriu que, depois de um trabalho de três meses, coordenado pela diretoria Lúcia, que foi feita uma reconstituição perfeita da Bodega do Seu Pedro, origem do grupo e onde ele começou a trabalhar criança. Graças a um fantástico trabalho de inteligência artificial, foi mostrado vídeo com entrevista com seu pai, Pedro Paes Mendonça. João Carlos não resistiu e chegou às lágrimas, ao fazer o agradecimento. O espaço, aberto a visitação servirá de local para venda do artesanato feito por pessoas da comunidade. E também terá uma reprodução do quarto onde os filhos de Seu Pedro, inclusive, João Carlos, dormiam.

PROGRAMAÇÃO

Depois da abertura da “Bodega do Seu Pedro”, o grupo seguiu para O Centro de Educação Básica Auxiliadora Paes Mendonça, onde assistiu ao desfile de alunos da escola e da banda marcial da cidade, que tem uma grande coleção de prêmios, inclusive a nível nacional. Apresentação teve como tema “Fundação Pedro Paes Mendonça: 35 Anos Empreendendo Vidas¨ visitou a Feira “Serra do Machado feito a mão”, um pavilhão em frente à Matriz, com estandes de artesãos do povoado, que é um dos maiores centros de artesanato do estado de Sergipe.

FUNDAÇÃO

Tivemos a comemoração dos 35 anos da Fundação Pedro Paes Mendonça, com visita ao Lar Dona Conceição, que acolhe moradores da região. Atualmente são 40 moradores e outros 30 que passam o dia nas atividades, com idades entre 65 anos e 102 anos, cuja moradora mais antiga está lá desde a abertura da instituição. Um trabalho fantástico, feito basicamente com amor, dedicação e profissionalismo.

DIREÇÃO

Prestigiaram o evento na Serra do Machado, os diretores do Grupo JCPM Jaime Queiroz, Luiz Leal, Lúcia Pontes, Rafael Guimarães, Carla Seixas, Carlos Falcão, Daniele Viana, Francisco Bacelar e Alexandre Vilella.

EMOÇÃO

Um registro para a emoção de Lúcia Pontes, que coordenou todo o evento, ao falar, quando ficou com a voz embargada e acabou chorando.

CONVIDADOS

Ainda sem saber da homenagem, João Carlos Paes Mendonça convidou os casais Cláudia e Gerson Lucena e Leila e Antônio de Pádua e a jornalista Patrícia Raposo, para acompanha-lo na visita à Serra do Machado. Eles participaram de almoço no restaurante “Tio Armênio”, no Shopping Jardins, em Aracaju, recebidos por Paulo Guedes, de muitos amigos no Recife, onde comandou o “Ferreiro Café”, no Shopping Recife.

PETS

No Brasil, a maioria dos lares têm animais de estimação, e 81% das pessoas os consideram parte da família, o que contribui para a sua felicidade. Nosso país é o terceiro com mais pets no mundo, o que cria oportunidades para empreendedores e marcas do setor.

DIPLOMATAS

O corpo diplomático prestigiou o desfile do 7 de Setembro, na Avenida Mascarenhas de Moraes. Estavam no camarote principal, os cônsules Lan Heping, da China, Serge Gas, da França, Julieta Grande, da Argentina, Débora Cordeiro, das Áustria, e Félix Ferr, da Alemanha.

RÉVEILLON

Durante evento esta manhã no “Bar do Tatu”, a Prefeitura do Recife vai anunciar os detalhes do Réveillon 2025, mais uma vez feito em parceria com a iniciativa privada. Em vez de duas serão quatro noites de shows.

FASHION

A estilista Cyntya Verçosa está em São Paulo assinando vestidos de noiva paulista e convidadas.