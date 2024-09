Encontro define o papel das pesquisas eleitorais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Casa Lide, na Faria Lima, em São Paulo, promove no dia 20, o seminário “A Eleição no Brasil e o Papel das Pesquisas”, que vai reunir empresários, cientistas políticos e especialistas na área para debater as perspectivas eleitorais e o papel nas pesquisas nas eleições de outubro. Teremos palestras de Antônio Lavareda, do Ipespe, Luciana Chong, do DataFolha, Felipe Nunes, da Quaest, Fernando Schuler, do Insper e João Doria Neto, presidente do Lide.

Henrique Foresti, Larissa Lins e Eduardo Peixoto, na Campus Party Nordeste - Arquivo Pessoal

CIDADE INTELIGENTE

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Joana Portela Florêncio, recebeu, durante evento em São Paulo, o selo diamante do “Connected Smart Cities 2024”. Ela também participou do painel Mulheres à frente da inovação: liderando as cidades inteligentes premiadas pela Associação Nacional das Cidades Inteligentes.

O NOME

Vai ser muito difícil encontrar algum recifense que soubesse que o prédio do INSS na Marques do Recife, desapropriado para se transformar em moradia popular, se chamava Segadas Viana. Foi uma homenagem a José de Segadas Vianna, que foi deputado federal do Rio de Janeiro, e ministro do Trabalho, Indústria e Comércio dos presidentes Getúlio Vargas e Ranieri Mazzilli.

Gabriela Percínio e Vanessa Tinoco, indicadas ao Beleza Experience - Arquivo Pessoal

FASHION

Nosso mundo feminino tem encontro marcado hoje, na loja da “Marie Merciê" do Shopping Recife. Mércia Moura será anfitriã do “all day” das grifes paulistas “Les Comfywear”, “Leather Tee” e “Maison Singular”, com parte da renda para o Instituto Marcos Hacker de Melo, que promove empreendedorismo para alunos de escolas públicas.

JUSTIÇA

A justiça brasileira bloqueou 15 sites de jogos de apostas, após o escândalo das pessoas presas pelo envolvimento. É a segunda vez que o país concentra o tema no debate, a primeira foi após uma reportagem no Fantástico, que alertou sobre os perigos para a prática, ainda mais para pessoas viciadas.

EMPRESÁRIOS

Líderes empresariais de diferentes áreas participaram de evento que José Janguiê Diniz promove segunda-feira para fortalecer o network e discutir projetos para o futuro.

Nathalia da Fonte, na comemoração do seu aniversário - Arquivo Pessoal

ARTE

A 14ª edição da MADE – Mostra de Artesanato, Arte e Design de Pernambuco começa domingo e vai até o dia 2, no RioMar, com o tema "A sustentabilidade e a arte: o futuro nas mãos de cada um de nós".

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A felicidade não é uma estação onde chegamos, mas uma maneira de viajar.” (Bergson)

GISELE Bündchen, que já posou mais de 20 vezes para a capa da Vogue Brasil estrela a edição deste mês.

IARA Dubeux, destaque no nosso mundo fashion e cônsul honorária do México, ganha homenagem das amigas em almoço, hoje no The Black Angus.

O MESTRE Fábio Casanova participa, em Brasília, do Congresso Brasileiro de Oftalmologia.

A ARGENTINA Cynthia Radich aterrissa em Japaratinga, Alagoas, onde lança o empreendimento Pachamama.

EASY CHIC é a nova tendência de cabelos das famosas. É uma variação do moreno iluminado, mais puxado para o loiro. Hailey Bieber, Andressa Suita, Bianca Andrade e Bruna Marquezine já aderiram.



OS NÍVEIS de poluentes atmosféricos da cidade de São Paulo, que chegou ao segundo dia consecutivo de pior qualidade do ar do mundo, devem continuar altos ao menos até o final desta semana.

BEATRIZ REIS, ex-BBB, afirmou que, mesmo sem ter recebido o prêmio do reality, o valor que ganhou em publicidades já daria para parar de trabalhar.

O MINISTÉRIO da Fazenda anunciou que a “taxa das blusinhas”, decorrente do programa “Remessa Conforme”, terá R$ 700 milhões de arrecadação em 2024.

ANIVERSARIANTES Alberto Trigueiro Filho, Alexandre Ventura, Alfredo Neves Salazar, Bruno Baptista, Elaine Ratacaso Araújo, Helena Bittencourt, Janyo Janguiê Diniz, José Leal Júnior, Júlio Oliveira, Karla Tenório, Manuela Leimig, Maria Ângela Corte Real, Mário Galvão, Ricardo Lubambo, Silvana Pedroza, Sylvia Hinrichsen, Tatiana de Campos, Tereza Mascaro e Túlio Ponzi Filho.