O brilho nacional de um advogado eleitoral

Walber Agra é um advogado e professor de Campina Grande, que fez sua carreira no Recife, onde mora e tem escritório. Hoje é um dos mais respeitados advogados eleitorais do país, vivendo na ponte-aérea, atendendo a vários clientes pelo país. Advogado do PDT nacional ele foi destaque nacional, quando comandou a acusação que levou à cassação dos direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, é bom destacar, é uma figura extremamente simpática.

O desembargador Antônio Martins e a esposa Maria do Rosário, na homenagem que recebeu pela sua aposentadoria do TJPE - Sheila Wanderley/Divulgação

PARABÉNS

Uma das figuras mais queridas do Recife, monsenhor Luciano Brito comemora seu aniversário, hoje, com celebração eucarística, às 17h, na Matriz das Graças. Evento terá a presença do arcebispo Dom Paulo Jackson.

Eduarda Costa e Ulysses Pernambucano à espera de uma filha - Arquivo Pessoal

RÉVEILLON

Para definir alguns detalhes, a Prefeitura do Recife transferiu para a próxima semana, a divulgação no bar Tatu Bola, da programação do Réveillon 2025 , que terá quatro noites de shows no Polo Pina.

Natalia Pitt, destaque no nosso mundo fashion - Arquivo Pessoal

ENCONTRO

Em reunião recente com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Ana Paula Vilaça, chefe do Gabinete do Centro do Recife, reforçou a importância da temática da habitação quando se fala em revitalização do Centro da cidade.

MEIO AMBIENTE

O senador Humberto Costa está à frente de projeto de lei que aumenta a pena de grupos de pessoas envolvidas em ações criminosas em áreas florestais.

GASTRONOMIA

O Mahré Hotel, em São Miguel dos Milagres, lança o projeto "Jantares Brasileiros", que apresentará menus elaborados em colaboração com chefs de diferentes regiões do Brasil. Rafa Gomes, responsável pela gastronomia do hotel, receberá Ian Baiocchi do Centro-Oeste, Cláudia Krauspenhar do Sul, e Caio Sóter do Sudeste para oferecer uma experiência culinária diversificada.

TEATRO

O Festival Internacional Cena CumpliCidades comemora 17 anos com diversas apresentações em cinco teatros do Recife: Santa Isabel, Parque, Hermilo, Apolo e Luiz Mendonça. Evento vai de 14 de setembro a 5 de outubro.

POLUIÇÃO

Preocupante o dado que apontou, pelo segundo dia consecutivo, a qualidade do ar em São Paulo como pior do mundo, anunciado pela empresa suíça de tecnologia IQAi. Muitas pessoas vêm reclamando da má qualidade do ar.

CULINÁRIA

Maria José Silva dos Santos, estudante do curso de Gastronomia da Faculdade Senac Pernambuco, venceu o Printer Chef, competição gastronômica na Campus Party Nordeste. Vai participar da final, na Campus Party do próximo ano em São Paulo.

RECEPÇÃO

Virginia e Zé Felipe montaram uma recepção mais que luxuosa para o nascimento de José Leonardo, terceiro filho do casal. Um andar inteiro da maternidade mais famosa de Goiânia foi para o casal.

ALERTA



O Tribunal de Justiça de Pernambuco alertou para golpes que estão emitindo boletos em nome do órgão. A instituição reforçou a importância de verificar antes de realizar qualquer pagamento.

MÚSICA



Acontece hoje o VMA 2024, maior premiação de música da MTV, em Nova York. Está confirmado a apresentação de artistas como a brasileira Anitta, Camila Cabello, Chappell Roan e Sabrina Carpenter.



PERNAMBUCO



Pernambuco finalizou a participação na Paralimpíada de Paris com incríveis 8 medalhas, sendo 4 ouros, 3 pratas e 1 bronze. Dos 16 atletas e técnicos que representaram o nosso estado, 81% deles são beneficiados pelos programas estaduais de incentivo ao esporte, TimePE, Bolsa Atleta e Bolsa Técnico.