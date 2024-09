Casa Cor abre hoje em evento para convidados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O grande evento desta noite será a abertura da Casa Cor 2024. Carla Cavalcanti, Isabela e Gabriela Coutinho receberão os convidados entre às 19h e às 23h, no Pallazo Itália, belíssimo casarão no Recife Antigo, totalmente reformado para o evento, que terá área extra, com a anexação do Empresarial Alberto Aguiar. O masteplan é assinado por Mário Santos, filho de Janete Costa, uma das homenageadas do evento neste ano, juntamente com o marchand Marcantonio Vilaça. São 35 ambientes, espalhados por 2,8 mil metros quadrados, em quatro andares, assinados por nomes famosos da nossa arquitetura e decoração, e mais espaços como restaurante, sushi bar e, grande novidade, um bar secreto. Fica de frente à Avenida Alfredo Lisboa e a Rua Vigário Tenório.

LANÇAMENTO

Uma das figuras mais queridas do Recife, o desembargador Luiz Carlos Figueiredo, que é um dos maiores conhecedores da área de adoção e criança, conhecido pelo seu bom humor, está em destaque no livro “Vovô é Fera; Vovó só fala M....”, que lança hoje, às 17h, na Escola da Magistratura de Pernambuco. Conta fatos curiosos da sua infância e juventude e, da sua atividade na magistratura pernambucana, inclusive como presidente do TER e do TJPE.

CANDIDATOS

Teve grande repercussão, com excelentes índices de audiência, as sabatinas que Natalia Ribeiro e Igor Maciel fizeram na Rádio Jornal, com todos os candidatos a prefeito do Recife mostrando seus projetos de governo.

JUDAÍSMO

O rabino David Weitman, da Sinagoga Beit Yaacov, em São Paulo faz palestra hoje, no Museu Sinagoga Kahal Zur Israel, na Rua do Bom Jesus, dentro do ciclo de palestras “As Múltiplas Faces do Judaísmo.”

NA AMAZÔNIA

Os ministros pernambucanos José Múcio Monteiro e Sílvio Costa Filho integraram a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na visita à Amazônia, para incrementar ações para minimizar os efeitos da rigorosa seca.

GASTRONOMIA

André Farias promove terça-feira, no Armazém Blu’Nelle o “Experience Dinner -2024. Ao contrário das edições anteriores, quando mostrou suas qualidades de chef, convidou para assinar o cardápio, Carole Crema, uma das mais famosas chefs pâtisseries do Brasil.

ELEIÇÃO AMERICANA

Taylor Swift anunciou que vai votar em Kamala Harris para presidente dos EUA, fazendo o anúncio em uma rede social após o debate da ABC News. O posicionamento movimentou o país, já que a cantora é a mais famosa até em escala mundial. Imediatamente, a campanha da democrata lançou pulseirinhas inspiradas nas usadas pelos fãs de Swift, para captar o público jovem.

CAMPANHAS

O bairro de Santo Amaro, onde ficam as principais emissoras de comunicação pernambucana, começou a ser tomado pelas propagandas eleitorais. Até então, seguia limpo, sem placas e panfletos.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Anistia é sinônimo de esquecimento.” ( Gustavo de Brito Alves Freire)

O FOTÓGRAFO Bruno Lima celebra a abrangência dos seus trabalhos. Há quadros em todo Brasil e fora.

HOJE é o Dia Nacional do Urologista.

O OUTLET Recife promove o “Super Sale”, com descontos em todas as lojas.

O FILME “Sílvio” estreia hoje nos cinemas do Recife.

A PERNAMBUCANA Bela Maria se apresenta no Coke Studio, no Rock In Rio, amanhã.

O PAÇO do Frevo convidou as troças Elefante e Pitombeira para celebrar o Dia Nacional do Frevo sábado.

JADE Picon está lançando uma nova marca de beleza, a Aura Beauty.

A BRASILEIRA Carol Trentini encerrou o desfile da Carolina Herrera na Nova York Fashion Week.

