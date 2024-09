Uma noite inesquecível com a Orquestra Criança Cidadã

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Poucas vezes o Recife assistiu a um evento tão bonito como o que marcou os 18 anos da notável Orquestra Criança Cidadã, que superlotou o Teatro Santa Isabel, com muitos nomes de destaque e deixou muita gente do lado de fora, por falta de lugar. Evento começou com a palavra do juiz João Targino, que fundou a orquestra, ao lado dos saudosos desembargador Nilso Nery e o maestro Cussy de Almeida e hoje comanda o projeto, com a esposa Myrna Targino. Tivemos homenagens ao Exército, a Caixa Econômica e ao ministro José Múcio Monteiro e a empresas que ajudam a Orquestra.

O CONCERTO

O maestro José Renato Accioly foi quem regeu o belo concerto, com a participação de solistas da Rússia e da Ucrânia, relembrando o Concerto pela Paz, realizado para o Papa Francisco, no Vaticano. Repertório foi incrementado com belas composições e a participação dos cantores Guilherme Rosa, Igor Alves e Ricardo Neto, dos dois ex-alunos da orquestra, hoje em vitoriosas carreiras internacionais Antônio Tertuliano e Isaías Tavares e alguns músicos convidados da Orquestra Sinfônica do Recife. Uma das músicas foi regida por Jadson Dias, o jovem maestro assistente da Orquestra. O concerto teve uma bela surpresa no final: a presença do amestro Spok, fazendo uma apresentação fantástica, com seu saxofone, executando frevos, acompanhado por toda a orquestra.

MINISTRO SINFÔNICO

Um dos destaques do concerto foi a execução da música “Revés”, que José Múcio Monteiro fez para sua avó e que está no disco “Para quem eu gosto”, que ele lançou em 2014. Como estava em viagem, foi representado pelas filhas Marina e Cecília, que gravaram a execução para mandar para ele.

INFANTIL

Quem representou as crianças no concerto foi Ricardo, neto de Sandra e do desembargador Ricardo Paes Barreto, emocionados na primeira fila. Com 10 anos, fez uma execução linda do clássico de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, “Asa Branca, com arranjo de Melquiades Claudino Oliveira. Foi aplaudido de pé.

PRESENÇAS

Impossível citar presenças tantos os nomes conhecidos que fui encontrar no Santa Isabel. Gilberto Barbosa, que é vice-presidente da orquestra, ajudava a receber os convidados.

CAIXA

Marcos Brasiliano Rocha, vice-presidente da Caixa representou o banco, que tem sido um grande apoiador da orquestra.

QUASE SILÊNCIO

O escritor e economista Paulo Salles lança seu 10º livro, “Quase Silêncio”, hoje às 16h, na Biblioteca Pública do Estado. Reúne poemas sobre a vida, amor e fé e tem prefácio de Margarida Maciel.

GASTRÔ

O chef francês Erick Jacquin almoçou com César Santos na Oficina do Sabor e visitou quiosques de sobremesas no Patteo Olinda.

EXPOSIÇÃO

Doze registros da história e atuação do Médicos Sem Fronteiras marcam a exposição “Pergunte ao Tempo” no Sesc.

ÓTICA

O Museu das Ilusões, que brinca com a óptica, estreia sábado no Shopping Recife, com evento prévio pela manhã para convidados. Ao todo, são 80 atrações que combinam ciência e entretenimento.

LIGAÇÕES

Felipe Carreras está à frente do projeto de lei 1112/22, que quer proteger os consumidores de ligações de telemarketing indesejadas, permitindo apenas o contato com aqueles que autorizaram previamente. A proposta inclui uma multa de R$ 10 mil por ligação indevida.

PIONEIRA

O Barão Vermelho, uma das poucas bandas que participaram da primeira edição do Rock in Rio ao lado dos Paralamas do Sucesso, foi convidado para a edição comemorativa de 40 anos do festival. Vai se apresentar domingo no Palco Sunset.