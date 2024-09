Amizade de Zeferino Ferreira da Costa e Acácio Gil Borsoi

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O empresário Zeferino Ferreira da Costa, que divide suas atividades na construção civil entre Pernambuco e Portugal, foi uma das presenças de maior destaque no lançamento do Selo Borsoi 100 anos, iniciativa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco em homenagem ao centenário dO nascimento do arquiteto, urbanista e professor Acácio Gil Borsoi. Ele me revela que foi um dos maiores amigos de Borsoi, que ficava em sua casa sempre que ia ao Norte de Portugal e que essa amizade de tantos anos, essa convivência, fez com que aprendesse muito sobre arquitetura e soubesse prestigiar o valor técnico, científico e artístico dessa área. A belíssima sede do Instituto Pernambuco-Porto, que ele preside, foi o derradeiro projeto de Borsoi, em conjunto com a esposa Janete Costa, concluído após a morte deles, pelos filhos Roberta e Marco Antônio.

Encontro do nosso presidente João Carlos Paes Mendonça, com dois ícones do cerimonial pernambucano Silas da Costa e Silva e Emílio Schuler - Arquivo Pessoal

RECUPERAÇÃO

O deputado Álvaro Porto, presidente da Assembleia Legislativa, depois de fazer vários exames, deixou o hospital para concluir em casa a recuperação da queda do cavalo que sofreu na Missa do Vaqueiro de Canhotinho.

NO TÚNEL

Quem vai para Gravatá sempre encontra luzes apagadas no túnel Plínio Pacheco, na BR-232. O problema deve ser solucionado com a substituição da atual iluminação por lâmpadas novas, com tecnologia LED. O trabalho da troca começou ontem e deve durar duas semanas.

Natália Paes Barreto e Gabriela Queiroz Galvão no Santa Isabel - Gleyson Ramos/Divulgação

HISTÓRIA

A vice-governadora Priscila Krause presidiu nova reunião da Comissão Estadual do Bicentenário da Confederação do Equador, que ela coordena. Fez uma avaliação das primeiras atividades e abordou as novas ações que serão promovidas.

CASA COR

Inaugurada ontem, em evento para convidados, a Casa Cor 2024 será aberta para o público amanhã e vai até 3 de novembro. De terça a sábado, das 14h às 22h, e nos domingos e feriados das 11h às 19h.

FÉ

Aconteceu ontem, após a tragédia no Morro da Conceição, a primeira celebração religiosa. Foi feita pelo padre Emerson Borges, que reforçou a importância de quem trabalhou para restaurar o local.

As arquitetas Cecília Lemos, Juliana Farias e Gabriela Pontual no almoço do Bargaço - Arquivo Pessoal

GESTANTES

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa aprovou propostas que defendem direitos de gestantes, entre elas uma que garante às mulheres com deficiência visual ou auditiva o direito à guia-intérprete durante consultas de pré-natal, parto e pós parto.

RECONHECIDA

O Conselho da Ordem de Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores, admitiu a senadora Teresa Leitão no grau de Grande Oficial. A cerimônia de condecoração será na próxima segunda, 16, no Palácio Itamaraty, em Brasília.

PARCERIA

A Fundação Altino Ventura inaugura terça-feira o quinto andar do Edifício Marcelo Ventura, firmando parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco.

PARA MBAPPÉ

A comissão jurídica da Liga de Futebol Profissional condenou o time do PSG a pagar R$ 343 milhões para Mbappé. O motivo seria o não pagamento de alguns salários e bônus do atual jogador do Real Madrid.

MODA

Durante o tapete vermelho do VMA 2024 foi possível notar o uso de referências de looks do passado. Como, por exemplo, Tate McRae que se inspirou em um look de Britney Spears e Sabrina Carpenter que usou uma composição feita para Madonna.