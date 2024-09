Shows gratuitos celebram Semana do Cliente do RioMar Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Semana do Cliente RioMar será celebrada com muita música, entre os dias 14 e 20 de setembro. Os shows gratuitos acontecem neste final de semana na Praça de Alimentação do mall, com acesso gratuito. Além disso, haverá show especial de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, no dia 19, no Teatro RioMar. Confira a programação completa:

Shows gratuitos

Neste sábado (14) e domingo (15), a banda O Disco faz um tributo ao grupo Roupa Nova, em show às 19h na Praça de Alimentação. No repertório, os maiores clássicos da banda prometem embalar e animar a noite. Já no domingo, haverá apresentação da orquestra Matéria Prima com voz, às 17h.

Encontro especial

O RioMar Encontros é um novo projeto cultural autoral que traz na essência a boa música em encontros especiais de artistas. A primeira edição e lançamento do projeto será no dia 19 de setembro, com uma dupla dos famosos artistas Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, queridos do público, para um grande show exclusivo, que terá como palco o Teatro RioMar. Os ingressos já estão esgotados, mas haverá transmissão simultânea do show em um telão de LED na Praça de Alimentação.