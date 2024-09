Uma abstenção maior em algumas cidades

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em cidades, como Recife e Petrolina, em que as pesquisas mostram uma diferença muito grande no percentual de votos dos candidatos, antecipando uma vitória tranquila no primeiro turno, pode causar um cenário. O aumento no número de abstenções, com muitos eleitores decidindo não comparecer às sessões eleitorais, diante da eleição garantida por um dos candidatos, tornando o voto pouco importante. É verdade que o voto é obrigatório, mas a multa para quem não votar é de apenas R$ 3,51. Um valor que os políticos deveriam atualizar, para evitar o atual absurdo.

TRABALHO

Um destaque para o trabalho da deputada Iza Arruda, que fez sua campanha em cima das causas de inclusão, e de fato tem cumprido o que prometeu. Aprovou ontem uma nova lei que viabiliza a empregabilidade de pessoas autistas.

ALERTA

O Instituto Nacional de Meteorologia alertou sobre potencial vendaval em 41 cidades de Pernambuco, entre o agreste e o sertão. Os ventos podem variar entre 40 km/h e 60 km/h.

QUEDA

A jornalista Paulo Losada recupera-se em casa da forte queda que sofreu, na porta da sua residência, caindo com o rosto no chão. Felizmente seu estado de saúde é bom.

SORVETERIA

No meu artigo de hoje na página de opinião, relembro a Gemba, na Rua da Aurora, para quem a conheceu, a melhor sorveteria do Recife em todos os tempos.

EDIFÍCIOS

A Construtora Rio Ave promove coquetel hoje, às 15h, na Dona Santa, para o lançamento do seu novo empreendimento, o Jardins Ângela Vieira, no terreno onde funcionou a Academia Performance. Serão dois edifícios residenciais de alto padrão, com projeto de Greg Busquet e paisagismo de Guilherme Takeda.

PESAR

Lamentado o falecimento, ontem, de Cristovam Pedrosa, que teve uma brilhante carreira no jornalismo pernambucano. Era uma bela figura humana.

COMENDA

O arquiteto Rogério Domingues recebeu ontem, na Câmara Municipal de Olinda, a medalha do mérito Aloísio Magalhães, uma das mais altas honrarias daquela cidade. Há mais de 20 anos, o empresário olindense está à frente da Rogério Domingues Móveis Planejados, que acabou de passar por um processo de reposicionamento de marca.

HORÁRIO

Pelos estudos iniciais, o Horário de Verão, que o governo federal poderá voltar a implantar, a exemplo do que aconteceu em edições anteriores, não valerá para Pernambuco e outros estados do Nordeste.



M O V I M E N T O

BOM DIA: “A caridade é a virtude predileta de Deus.” (Coelho Neto)

MARIA Augusta, esposa do deputado Pedro Campos, recebeu inúmeras homenagens, ontem, no dia do seu aniversário.

AMANHÃ e domingo o RioMar Recife terá programação musical com a banda O Disco e a orquestra Matéria Prima.

MAYRA Rossiter passa dias em Madrid. No seu Instagram, compartilha cliques de momentos luxuosos.

MUITOS acreditam que hoje, sexta-feira 13, é dia de azar.

LUCINHA Araújo e Bruna Bomfim inauguram a La Ilumina, que reuniu muitos nomes do nosso mundo social para prestigiar o evento de abertura.

DUAS hamburguerias brasileiras estão entre as 25 melhores do mundo, são elas: Encarnado Burguer, no Rio de Janeiro, e Holy Burguer, em São Paulo.

A ALEPE realizou a entrega do título de cidadão de Pernambuco ao jornalista Carlo Gernand Lopes da Silva.

ATÉ a próxima segunda-feira quem está na presidência do TJPE é o desembargador Fausto Campos.



ANIVERSARIANTES Augusto Carreras, Emmanuel Correia, Francisco Alberto Pires de Castro, José Joaquim de Almeida Neto, Joyce Marconi Gurgel, Juliana Dias Emerenciano, Márcio Xavier, Maurício Silveira, Mirela Marques de Sá, Paula de Aquino, Sandra Moraes, Silas da Costa e Silva, Simone Barros de Carvalho Lapenda, Teresa Neuman Uchoa, Verônica Queiroz, Victor Carvalheira e Victor Mendonça.

