Copergás vai divulgar seu projeto no Araripe

O presidente Felipe Valença prestigiou a abertura do espaço gourmet da Copergás, na Casa Cor, que tem um lindo projeto de Luiza Nogueira, com destaque para uma grande mesa feita com cerâmica exclusiva de Brennand e a estrutura toda em gesso. É para lembrar o fantástico projeto da empresa no projeto transição energética no polo gesseiro do Araripe, responsável pela produção de 80% do gesso brasileiro, trocando o uso de fornos a lenha por outros alimentados por gás natural. É um dos mais importantes projetos do governo Raquel Lyra, que vai ganhar projeto de divulgação, depois da eleição.



NO RUIZITO



Grupo de destaque no almoço do Ruizito reunia João Carlos e Auxiliadora Paes Mendonça, Jaci Paes Mendonça Tavares de Melo, Luiza e Camila Tavares de Melo e os nossos diretores Jaime de Queiroz Lima Filho, Lúcia Pontes e Carla Seixas.





EM SÃO PAULO



Com base na mais recente pesquisa do Datafolha, o sociólogo e cientista político Antonio Lavareda afirmou que a disputa no segundo turno para a Prefeitura de São Paulo será entre o atual prefeito, Ricardo Nunes, e o deputado federal Guilherme Boulos.



SALÁRIOS



O Distrito Federal tem a maior remuneração média de trabalhadores formais do setor privado no Brasil: R$ 4.557,74. A menor é a da Paraíba: R$ 2.310,20. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.





FEIRA



A Feira da Aurora, na Rua da Aurora, que ficou conhecida pelo sorvete servido no coco, completou um ano. É um excelente programa que une cultura, artesanato, sustentabilidade e música.





ARIANO



O recifense João Suassuna, historiador e advogado, leva a aula-espetáculo “Na Trilha do Mestre” à 2ª edição do Festival RioMar de Literatura, neste sábado. Vai falar do seu avô, Ariano, e mostrar o seu legado artístico e cultural.





PRIMEIRO ANO



O pernambucano Silvio Costa Filho completa um ano no comando do Ministro dos Portos e Aeroportos. A gestão tem sido extremamente elogiada, principalmente após a catástrofe do Rio Grande do Sul.





CORRIDA



A CTTU montou esquema especial de trânsito devido à Etapa Primavera do Circuito das Estações, que acontece neste domingo, no bairro do Recife.





música



O Conservatório Pernambucano de Música promove o Festival de Música Clássica no Teatro de Santa Isabel, hoje e amanhã.





VACINA



A Organização Mundial da Saúde anunciou ontem a pré-qualificação da vacina contra a Mpox da Bavarian Nordic. É o primeiro imunizante contra a doença que atingiu esse nível de aprovação.





M O V I M E N T O





BOM DIA: “Nos devemos ser a mudança que queremos ver no mundo.” (Mahatma Gandhi)





MARIA Luísa, filha de Carla Figueiroa e Luís Arsênio Tavares da Silva Filho e Carlos, filho de Fernanda e Carlos Cavalcanti de Melo, se casam hoje na Oficina Cerâmica Francisco Brennand.



A COLUNA trocou as bolas ontem. Quem se recupera de uma queda é a jornalista Paula Losada e não o jornalista Paulo Losada.



GABRIELA Didier celebra os 20 anos da filha, Maria Eduarda.



A LIVRARIA Jaqueira, no bairro que dá o nome ao espaço, está com opções de café da manhã durante este mês de setembro.



ESTREIA hoje, com evento para convidados, o Museu das Ilusões no Shopping Recife.



A HI ACADEMIA celebra 21 anos hoje no Downtown Pub Zona Norte.



AS INFLUENCIADORAS Aline Lima, Karine Filizola e Marina Filizola promovem bazar, neste final de semana, com looks icônicos.



O PLAZA Shopping realiza hoje, às 17h30, show de piano para celebrar o Dia Nacional do Frevo.



ANIVERSARIANTES Cláudio José Sá Leitão, Fernando Eduardo Ferreira, Gilda Baldissera, Gustavo Colaço Dias Neto, João Alberto Salviano, Lúcia Varjal, Pablo Esteves, Pedro Feitosa Neto, Roberta Arraes, Roberto Ludmer, Roberto Motta, Rose Beltrão e Wânia Serpa.