Noite de prestígio na abertura da Casa Cor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Recife inteiro prestigiou a abertura da Casa Cor no Palazzo Itália, no Recife Antigo, que ganha uma edição maravilhosa, com 34 ambientes, assinados por arquitetos famosos, em quatro andares. Gabriela e Isabela Coutinho e Carla Cavalcanti, as franqueadas, e Pedro Ariel, CEO e diretor da Casa Cor Nacional, recebiam os convidados, num ambiente de muito glamour. Renato Machado, que brilha em Caruaru, veio assinar o buffet do evento, que foi até o final da noite.





NUPCIAL



Evento de destaque neste sábado será o casamento de Eduarda, filha de Ricardo Gitirana e Roberta Jungmann, e Thiago, filho de Solange Barbosa e Marlon Mayer (in memoriam). Será às 15h30, no Espaço Dom, que receberá decoração de Fabiano Reis e Silvio Medeiros. A noiva e sua mãe usarão modelos de Lúcia Spessato.





NA TV JORNAL



O médico Thalles Melo, diretor do Memorial Star, é o entrevistado de hoje no “João Alberto na TV Jornal”, às 13h30. Conta todos os detalhes daquele hospital cinco estrelas recém-inaugurado.





TORCIDA



Pedro Schwambach, que não tem comparecido aos jogos do Sport na Arena Pernambuco, vai abrir uma exceção e vai, com os filhos Breno e Bruno, ao jogo de amanhã contra o CRB.





GASTRONOMIA



O chef Biba Fernandes inaugura hoje o Chicama Praia dos Carneiros, com sunset, que terá open food, assinado por ele e o chef Joca Pontes. Faz parte da Pousada Praia dos Carneiros.





EM NORONHA



A juíza Fernanda Moura de Carvalho está comandando a Vara do TJPE em Fernando de Noronha. Foi ela quem comandou, com a maior segurança, o júri que condenou João Victor Ribeiro de Oliveira, que dirigindo embriagado matou três pessoas e deixou duas feridas em incidente de trânsito na Tamarineira.





NA ARGENTINA



O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto, participou ontem do 1º Congresso Internacional de Pequenas Causas, na cidade de Mendonza, na Argentina.





NÃO



Donald Trump, que foi literalmente superado por Kamala Harris, no debate na televisão, não aceitou o desafio para novo debate entre os dois candidatos a presidente dos Estados Unidos.





TURISMO



Em 2023 os brasileiros gastaram com viagens nacionais mais de R$20 bilhões, uma alta de 78,6% em relação a 2021. Os dados são do IBGE e, apesar do aumento, 19,8% de um total de 77,4 milhões de domicílios no país só teve ao menos um morador que viajou em 2023.





NO ESPAÇO



A SpaceX realizou a primeira caminhada comercial da missão Polaris Dawn. A cápsula com quatro pessoas bateu 1,4 mil km de altura, a maior distância percorrida por humanos desde o programa Apollo da NASA, há mais de 50 anos.