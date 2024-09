A TAP não tem planos para voo Recife-Cidade do Porto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leia a coluna social deste domingo no seu JC

A TAP assinou protocolo de intenções com o governo da Bahia para implementar voos diretos entre Salvado e a Cidade do Porto. Apesar da maioria da colônia portuguesa de Pernambuco será originária do Norte de Portugal, não existe qualquer estudo na empresa para criar a rota Recife-Porto. Quem vai fazer a ligação, a partir de dezembro, será a Azul. Enquanto isso, os recifenses que vão para o Porto são obrigados a conexão em Lisboa, algumas vezes, muito demoradas.

EMOÇÕES

Os debates dos candidatos a prefeito de São Paulo têm sido marcados pela baixaria. Um novo acontecerá hoje, às 22h, na TV Cultura.

EDUCAÇÃO

De quarta a sexta-feira, a Fecomércio promove a 20ª edição do Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, com mais de 100 atividades.

SEMELHANÇA

Suzanna Freitas, filha de Kelly Key, movimenta comentários nas redes sociais pela semelhança com a mãe. Ela se caracterizou como a cantora para um quadro de TV e foi muito comparada. São iguais.

LIXO

As eleições começam e terminam, e as autoridades da cidade não reforçam as equipes de limpeza das ruas, que ficam extremamente sujas de panfletos.

MODA

Uma peça bastante usada pelos famosos no verão europeu foi o maiô, destacando-se pela versatilidade, sofisticação e uso além da praia. A vestimenta permite uso de diferentes acessórios que podem seguir pelo estilo casual ou elegante.

SEGURANÇA

Ranking da Forbes Advisor mostrou os 25 destinos menos seguros para turistas em 2024 e na lista tem duas cidades brasileiras, sendo o Rio de Janeiro, na 15ª colocação, e São Paulo, em 17º. Em primeiro lugar ficou a cidade de Caracas, na Venezuela.

SEGUNDO TURNO

Seis cidades de Pernambuco têm mais de 200 mil eleitores e poderão ter segundo turno em outubro: Recife, Petrolina, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista e Caruaru.

O MAIOR

O sertanejo Gusttavo Lima tem o maior cachê atualmente entre os artistas brasileiros. Seu show está custando R$ 1,2 milhão.

TURISMO

No ano passado, Las Vegas recebeu 42 milhões de turistas, seis vezes mais do que o Brasil. E movimentou R$ 80 bilhões.