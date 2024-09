O icônico Bar do Derby fechou as suas portas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mais um estabelecimento ícone do Recife encerrou suas atividades. Foi o “Bar do Derby”, na Praça do Derby, quase na esquina com a Agamenon Magalhães durante muitos e muitos anos, point especialmente da juventude, especialmente depois das festas. Uma das especialidades da casa é o sanduiche Bauru. Não resistiu a problemas, especialmente na área de segurança na sua proximidade.

IRMÃO

O barítono Guilherme Rosa, que brilhou no concerto dos 18 anos da Orquestra Criança Cidadã, interpretando a “Canção do Toureador”, da ópera “Carmem, de Heorges Bizet, é irmão do desembargador André Rosa, do TJPE.

OS NOMES

Estudo da Universidade de Birmingham revelou os nomes mais bonitos do mundo. Violeta no feminino e Mateus no masculino.

EM PORTUGAL

Fred Petribú e Romilda Monteiro passam temporada na casa deles em Sintra, na região metropolitana de Lisboa.

MISS BRASIL

O Concurso Miss Brasil 2024 acontecerá quinta-feira, em São Paulo. Vencedora representará nosso país no Miss Universo, dia 28, na Cidade do México.

DESFILE

A cantora Tayara Andreza será uma das atrações da 23ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco, hoje, na Avenida Boa Viagem. Vai ter a volta ao trio elétrico da Metropole.

NA CUECA

Prática que andava em desuso, o uso da cueca para esconder dinheiro de corrupção, voltou a aparecer, com um marido de deputada de Roraima.

EURO

Depois de poucos dias valendo menos de R$ 6, o euro voltou a subir e está valendo R$ 6,21.

NATAL

Após o retorno das operações no Aeroporto de Porto Alegre, a cidade de Gramado planeja seu famoso Natal Luz.

SANTUÁRIO

A governadora Raquel Lyra determinou urgência nas obras de construção do novo Santuário de Nossa Senhora da Conceição para que esteja pronto na comemoração da Santa, no dia 8 de dezembro.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “A vaidade é um princípio de corrupção.” (Machado de Assis)

O PRÍNCIPE Harry celebra 40 anos neste domingo.

OS ATORES Lázaro Ramos e Taís Araújo completaram 20 anos de casados e trocaram declarações nas redes sociais.

A BRASILEIRA Camila Queiroz brilhou com look todo dourado no desfile da PatBo no New York Fashion Week.

NESTE domingo, o Teatro RioMar recebe apresentação especial de Mundo Bita.

O INSTITUTO Ricardo Brennand comemora seus 22 anos hoje, às 16h com show do cantor Martins.

SOCORRO Barros lança hoje, às 10h, na Livraria do Jardim, o livro “A Filha do Ferreiro e o Filho da Senhorinha.”

O GRUPO Dislub Equador conquistou o prêmio de melhor estande da Expopostos 2024, a maior feira de combustíveis da América Latina.

ESTUDO do Ecad mostra que “Tente outra vez” foi a música mais ouvida de Raul Seixas nos 10 anos recentes.





ANIVERSARIANTES

Ana Maria Tinoco, Carlos Abath, Carlos Alberto Teixeira Júnior, Cláudia Paes Barreto, Edelson Barbosa, Leonardo Spinelli, Lorena Pacífico, Luciano Braun, Pedro Carneiro, Rosane Carneiro e Thelma Maria Bueno.

