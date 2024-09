Candidatos em evento com o Grupo Atitude

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O grupo Atitude, presidido por Halin Nagem, que reúne importantes lideranças empresariais do estado, recebe quarta-feira, pela manhã no Empresarial Rio Mar, João Campos, Gilson Machado e Daniel Coelho. Os candidatos a prefeito do Recife receberão documento com sugestões para ações na nossa cidade.

Thyago Mayer e Eduarda Jungmann Gitirana, no seu casamento no Espaço DOM - Sheila Wanderley/Divulgação

EDUARDA & THYAGO

Com altar no belíssimo cenário de fim de tarde no Espaço DOM, aconteceu o nupcial de Eduarda, filha de Ricardo Gitirana Rodrigues e Roberta Jungmann, e Thyago, filho de Marlon Mayer (in memoriam) e Solange Barbosa, celebrado pelo pastor Sérgio Andrade. Espaço tinha bonita decoração em tons verdes, de Sílvio Medeiros e Fabiano Reis, buffet do Armazém Blu’Nelle e doces de Lana Bandeira de Melo. Animação entrou pela noite, com Renata Falcão, Davisão, Madeira Delay e o DJ Paulinho BH.

Beatriz Castro e a filha Carla, na Casa Cor - Sheila Wanderley/Divulgação

FORBES

Antônio Camarotti, CEO da revista “Forbes Brasil”, vem ao Recife dia 2 de outubro, para comandar o “Forbes Power Dinner”, projeto que acontece em várias capitais do país. Terá talks com Paulo Sales, Marcelo Vieira, Marisa Hardman, Pedro Bartelle, Geyze Diniz e Cecília Brennand.

NA CASA COR

Chama-se “Eu Lírico”, o espaço do escritório “ArqSign”, das arquitetas Malu Monteiro e Rayana Almeida. O bonito projeto está repleto de peças do acervo pessoal e antiguidades, criando um ambiente íntimo e nostálgico em torno de um poeta lírico.

Encontro de Fred Amâncio, secretário de Educação do Recife, e Troels Dyhrman, diretor da "Lego Education", em evento de robótica no Recife Expo Center - Paulo Melo/PCR/Divulgação

CINEMA

Acontece até quarta-feira nas salas de todos os shoppings centers da área metropolitana do Recife, a Semana do Cinema, com ingressos a R$12 em todas as sessões. É um projeto nacional, que deve atrair três milhões de espectadores.

FORTUNA

Especialista em eleições, o cientista político Jairo Nicolau revela que a eleição de outubro será a mais cara da história. Neste ano, o fundo eleitoral é de R$ 4,9 bilhões.

LULA NA ONU

O presidente Lula, como é tradição, fará o discurso de abertura da Assembleia Geral da Organização dos Estados Unidos. Assim estará em nova York entre os dias 22 e 25, dificultando sua participação em eventos de campanha política pelo país. Assim, muito dificilmente, poderá vir a Pernambuco.

CANECÃO

Durante muitos anos a principal casa de shows do Rio de Janeiro, o Canecão entrou em crise e fechou em 2010. Um grupo empresarial comprou o espaço e está criando no espaço multicultural. O espaço de espetáculos terá projeto do arquiteto João Niemayer e deve ser inaugurado com show de Roberto Carlos.

MEDICINA

Além das campanhas Setembro Amarelo, Setembro, Vermelho e Setembro Verde, agora, há também o Setembro Safira, para alertar sobre o uso de lentes de contato.

PALHAÇOS

A famosa dupla de palhaços “Patati Patatá”, mostra o show “Sorrir e Brincar”, comemorando os 40 anos de carreira, dia 29, no Teatro do RioMar.