Um crime à cultura no centro do Recife

Leia a coluna social desta segunda no seu JC

No prédio onde funcionou a Loja Primavera, que fez muito sucesso por muitos anos anos, na esquina das Rua do Sol com a Rua Nova e a Ponte da Boa Vista, tinha na fachada um belo mural assinado por Francisco Brennand. Quem passa pelo local agora, pode ver o trabalho totalmente um gesto criminoso, que mostra como alguns monumentos culturais da cidade, sem uma boa proteção, são vilipendiados.

DESEMBARGADOR

A vaga de desembargador do TJPE, criada com a aposentadoria de Fernando Martins, será ocupada por juiz de Direito, por merecimento.

ARQUITETURA

A arquiteta Cecília Lemos assina o loft “Arcos e Raízes” na Casa Cor.

SERTÂNIA

A cidade de Sertânia vai ganhar um Centro Acadêmico da Universidade Federal de Pernambuco. Sua criação foi aprovada, por unanimidade pelo Conselho Universitário da instituição.

O COTEL

Quem assiste os telejornais ouve sempre a informação “foi conduzido para o Cotel. O Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna, entrada no sistema prisional de quem é preso na área metropolitana do Recife. Nosso companheiro Raphael Guerra revelou um dado terrível. Com capacidade para 950 pessoas abriga 4,1 mil, uma taxa de superlotação de 336%.

EM CARPINA

Um dos pontos altos do Trapuá Shopping Park, empreendimento da Petribú Desenvolvimento Urbano, em Carpina, é sua área de lazer, que inclui um lago artificial integrado ao condomínio e uma piscina de borda infinita.

CANCELADO

Por absoluta falta de passageiros, a Voepass decidiu cancelar a rota entre Cascavel e São Paulo, que era a usada com o avião que caiu em Vinhedo, matando 62 pessoas.

ELÉTRICOS

Uber e BYD anunciaram uma parceria estratégica que permitirá a utilização de 100 mil carros elétricos da montadora chinesa na plataforma de transporte. Inicialmente, a iniciativa será implementada na Europa e América Latina, com planos de expansão para outras regiões.

HOMENAGEM

O show This Is Marília Mendonça, em homenagem a cantora, no dia 5 de outubro, em São Paulo, terá apresentações de Ludmilla, Luísa Sonza, Alok, Jão, Murilo Huff, Xamã, Zé Neto e Cristiano, Yasmin Santos e Luiza Martins.

TRABALHO

Pesquisa do Ladders, site americano que busca vagas com salários de US$ 100 mil ou mais, mostra que os cargos remotos subiram 7%, no segundo trimestre de 2024, e os trabalhos híbridos aumentaram 40%.

M O V I M E N T O

Bom dia: “Toda cidade de qualquer país deveria votar nas eleições dos Estados Unidos.” (Antônio Lavareda)

O CHEF Fernando Cita, ex-Nannai, assina o cardápio do restaurante “Kais O”, no Novotel Recife Marina.

LUCIANA Campos, especialista em visto, imigração e college comanda evento sobre o Canadá, hoje, no “Vicalli”, em Boa Viagem

GILBERTO Gil mostra, dia 22 de setembro, no Classic Hall, o show “Tempço Rei”, em que faz a despeida dos palcos.

O JAGUAR, time de Jaboatão dos Guararapes, que passou seis anos desativado, voltou e conseguiu acesso à primeira divisão do futebol de Pernambuco em 2025.

SEGUINDO a linha das influencers que lançam as próprias marcas, Mirella Santos está à frente da beAly beauty.

A CÂMARA Temática de Políticas Públicas para as Mulheres do Consórcio Nordeste elegeu a secretária de Pernambuco, Juliana Gouveia como vice-coordenadora.

A EQUIPE do TikTok está olhando cada vez mais para o mercado de turismo depois que os dados da empresa mostraram que o app virou uma ferramenta essencial para os usuários descobrirem novos destinos.

O FRENCH ROLL ou coque banana, muito usado na década de 90 voltou à tona depois de viralizar no TikTok.

ANIVERSARIANTES

Ana Elizabeth Simon, Cláudia Santos, Cristina Veiga, Elizabeth Magalhães, Everilda Soares de Araújo, Fernando Raphael, Isnaldo Braga, Manoel Ferreira Júnior, Maria Guilhermina Coutinho, Marianna Maciel Colaferri, Mariza Jordão, Paulo Menezes, Sílvia Robalinho, Thalita Lopes e Vanessa Magalhães Pereira.