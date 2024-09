Mostra no RioMar reúne obras raras de J. Borges

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leia a coluna desta terça-feira no seu JC

Uma seleção de xilogravuras raras do mestre J. Borges, datadas de 1970, está na exposição "J. Borges - O Encantado”, que Lourdinha Vasconcelos abre hoje, na Galeria Sobrado 7, no RioMar. É uma oportunidade única para os colecionadores e amantes das artes, justamente pela riqueza e autenticidade das obras expostas.

EM PORTUGAL

Auxiliadora e João Carlos Paes Mendonça seguem hoje para temporada entre seu apartamento de Lisboa e a Vinícola Maria Isabel, no Douro.

CONFLITO

O ex-presidente americano Donald Trump declarou, nas suas redes sociais, que "odeia" a cantora Taylor Swift. A artista mundialmente famosa declarou apoio à rival de Trump nas eleições norte-americanas.

NO RECIFE

Sandra e José Janguiê Diniz passaram o final de semana no Recife. Domingo, comandavam mesa com amigos no almoço do Spettus Premium.

CHAMPIONS LEAGUE

A TV Jornal mostra hoje, às 16h, o jogo entre Real Madrid e Stuttgart estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela Champions League.

LITERATURA

Chegou ao Brasil o livro ”O Mistério dos Mistérios – a Morte e a Vida de Edgar Allan Poe” que investiga a vida do renomado autor pelo prisma das inúmeras causas possíveis de sua misteriosa morte.

ANO NOVO

A programação do Réveillon 2025 no Polo Pina, será anunciada hoje, às 10h, em coletiva da secretaria de turismo, no bar Tatu Bola.

CUIDADO

Kourtney Kardashian acaba de lançar sua versão do Ozempic. Um suplemento chamado GLP-1 Daily, que, segundo ela, é uma versão “natural” e alternativa dos sintéticos. A alta de medicamentos emagrecedores está se tornando uma preocupação entre as autoridades da saúde.

MODA

A 76ª edição do Emmy Awards destacou uma peça muito usada no tapete vermelho: longos metalizados, principalmente no tom prata. Nomes como Nicola Coughlan, Gillian Anderson, Kristen Wiig e Christine Baranski adentraram a tendência.

EMMY

A série "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" entrou para história e bateu recorde com 18 estatuetas no Emmy Awards. É a primeira produção em língua não inglesa a vencer a categoria de melhor série de drama.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Pessimista é aquela pessoa que reclama do barulho enquanto a oportunidade bate à porta.” (Michel Levine)

A RECIFENSE Débora Viana ganhou o Amazing Face, concurso promovido pela Amazing Model. Passa a fazer parte do casting da agência.

O JOGADOR Endrik anunciou que mudou o status civil: casou com a até então namorada, Gabriely Miranda.

O RIOMAR recebe sexta e sábado a 14ª edição da Feira de Condomínios do Nordeste.

O CANTOR Péricles participará do Samba Recife, relembrando sua época no “Exaltasamba”.

O CLASSIC Hall confirmou a edição da FenaHall em 2025.

SEGUINDO a tendência de influenciadoras que estão apresentando suas próprias marcas, a recifense Mirella Santos lançou a Bealy Beauty.

A MONJA Coen vai comandar painel no projeto Somos Uôge, no Mirante do Paço, próximo mês.

SEGUNDO a Organização Mundial da Saúde, não há quantidade segura de álcool para prevenir riscos à saúde. No entanto, se puder optar por trocas, as bebidas menos prejudiciais são o vinho e a cerveja.

ANIVERSARIANTES Alessandra Vieira, Alexandre Alves de Paula, Alexandre da Fonte, Ana Luiza Feitosa, Ana Paula Vilaça, Arnaldo de Sena Carneiro, Diva Dias, Elias Roma Filho, Fernando Monteiro, Flávio Nunes Sivini, Íris Santos Pedrosa, Luciano Pinheiro, Marcus Studart, Maria Isolina Calheiros, Maurício Rands e Rodrigo Coutinho.